Tuyển Social Content CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI

Social Content

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Content Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI

Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa CT3

- 2, KDT Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương Đến 2 Triệu

- Trực tiếp làm việc cùng Team Content, được hỗ trợ và hướng dẫn bởi Leader Content.
- Mô tả công việc: Đào tạo và thực hành các nội dung:
+ Viết bài đăng trên các nền tảng social.
+ Được tham gia xây mới kênh social của hệ thống: lên content plan, sản xuất nội dung định kỳ, report, và chịu trách nhiệm phát triển từng kênh.
+ Rèn luyện các kỹ năng: lập kế hoạch từ khóa, thiết kế hình ảnh trong canva/photoshop.

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiện đang là sinh viên năm 3, 4 hoặc sắp tốt nghiệp, chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế,...
- Sinh viên mới ra trường, người có đam mê và định hướng phát triển trong lĩnh vực Marketing.
- Có thể làm fulltime
- Có kinh nghiệm làm việc thực tế (part-time, CTV, full-time).
- Có laptop cá nhân để phục vụ cho công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp khởi điểm: 2 triệu/tháng + PC gửi xe
- Được đào tạo, hướng dẫn chuyên nghiệp, đảm bảo tham gia các dự án thực tế
- Được cung cấp tài khoản, app chuyên dụng
- Được hướng dẫn, đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ
- Có hỗ trợ thực tập, hỗ trợ dấu báo cáo thực tập
- Du lịch hàng năm, team building hàng tháng, happy hour hàng tuần cùng CBNV
- Môi trường làm việc trẻ, supportive, có mentor hướng dẫn
- Sau 04- 06 tháng được review lên chính thức + deal lương theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: CT3-2 Mễ Trì Hạ hoặc W3 Westpoint đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-thu-nhap-toi-2-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job253209
