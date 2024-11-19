Tuyển Social Content CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa CT3 - 2, KDT Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương Đến 2 Triệu

- Trực tiếp làm việc cùng Team Content, được hỗ trợ và hướng dẫn bởi Leader Content.

- Mô tả công việc: Đào tạo và thực hành các nội dung:

+ Viết bài đăng trên các nền tảng social.

+ Được tham gia xây mới kênh social của hệ thống: lên content plan, sản xuất nội dung định kỳ, report, và chịu trách nhiệm phát triển từng kênh.

+ Rèn luyện các kỹ năng: lập kế hoạch từ khóa, thiết kế hình ảnh trong canva/photoshop.

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiện đang là sinh viên năm 3, 4 hoặc sắp tốt nghiệp, chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế,...

- Sinh viên mới ra trường, người có đam mê và định hướng phát triển trong lĩnh vực Marketing.

- Có thể làm fulltime

- Có kinh nghiệm làm việc thực tế (part-time, CTV, full-time).

- Có laptop cá nhân để phục vụ cho công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp khởi điểm: 2 triệu/tháng + PC gửi xe

- Được đào tạo, hướng dẫn chuyên nghiệp, đảm bảo tham gia các dự án thực tế

- Được cung cấp tài khoản, app chuyên dụng

- Được hướng dẫn, đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ

- Có hỗ trợ thực tập, hỗ trợ dấu báo cáo thực tập

- Du lịch hàng năm, team building hàng tháng, happy hour hàng tuần cùng CBNV

- Môi trường làm việc trẻ, supportive, có mentor hướng dẫn

- Sau 04- 06 tháng được review lên chính thức + deal lương theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG AMAI

