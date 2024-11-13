Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH SWORD INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Jamona City, số 19 đường số 1, phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Chịu trách nhiệm quay và edit các video ngắn

Lên kế hoạch, viết kịch bản cho các video

Cập nhật xu hướng, theo kịp các chủ đề hot trên các trang MXH

Theo dõi dữ liệu của các video đăng trên các trang MXH

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng quay và edit video, sử dụng điện thoại để quay; quen với các phần mềm như Capcut,...

Thường xuyên sử dụng các nền tảng Tiktok/ FB, hiểu rõ cách hoạt động của từng nền tảng

Là người sáng tạo và có nhiều ý tưởng

Biết tiếng Hàn để dễ giao tiếp với sếp, không yêu cầu chứng chỉ, nghe hiểu tiếng là được.

Tại CÔNG TY TNHH SWORD INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ mộc thực tập

Phụ cấp: 3.000.000/tháng

Sếp dễ thương, thân thiện

Công ty có cả sếp người Trung/Hàn Quốc dành cho ai muốn học thêm ngoại ngữ

Đối với Thực tập sinh: Sau 2 tháng thực tập sẽ được chuyển lên nhân viên chính thức

Đối với Nhân viên chính thức: Sau 2-3 tháng làm tốt sẽ được tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SWORD INTERNATIONAL

