Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH SWORD INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH SWORD INTERNATIONAL
Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Khu Jamona City, số 19 đường số 1, phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM, Quận 7
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Đến 3 Triệu
Chịu trách nhiệm quay và edit các video ngắn
Lên kế hoạch, viết kịch bản cho các video
Cập nhật xu hướng, theo kịp các chủ đề hot trên các trang MXH
Theo dõi dữ liệu của các video đăng trên các trang MXH
Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng quay và edit video, sử dụng điện thoại để quay; quen với các phần mềm như Capcut,...
Tại CÔNG TY TNHH SWORD INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ mộc thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SWORD INTERNATIONAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
