Tuyển Marketing CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 212A2 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. HCM, Quận 1
Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Từ 3 Triệu
Hỗ trợ nhóm Brand phân tích thị trường, phân tích đối thủ đề đề xuất các chiến dịch MKT phù hợp với thương hiệu
Hỗ trợ triển khai các hoạt động Marketing, đảm bảo tính nhất quán giữa tính cách thương hiệu với tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và chiến lược của công ty
Theo dõi, đo lường sức khỏe thương hiệu
Booking KOLs, KOCs, làm việc với các cơ quan báo chí, truyền thông
Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc sinh viên mới tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, PR, Báo chí, Quản trị kinh doanh,......hoặc các ngành liên quan
Tại CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ thực tập 3 triệu/ tháng
Được hỗ trợ cấp dấu mộc của Công ty
Được tham gia các buổi đào tạo kỹ năng mềm và đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu về Trade Marketing
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hướng tới kết quả công việc
Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm việc hạnh phúc, trao quyền, các cấp lãnh đạo luôn lắng nghe và lấy “Nhân Viên” làm trung tâm của sự phát triển công ty.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát, câu lạc bộ thể thao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
