Tuyển Marketing CÔNG TY TNHH ANNA EYEGLASSES HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 212A2 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ nhóm Brand phân tích thị trường, phân tích đối thủ đề đề xuất các chiến dịch MKT phù hợp với thương hiệu

Hỗ trợ triển khai các hoạt động Marketing, đảm bảo tính nhất quán giữa tính cách thương hiệu với tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu và chiến lược của công ty

Theo dõi, đo lường sức khỏe thương hiệu

Booking KOLs, KOCs, làm việc với các cơ quan báo chí, truyền thông

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc sinh viên mới tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, PR, Báo chí, Quản trị kinh doanh,......hoặc các ngành liên quan

Luôn theo dõi, cập nhật các xu hướng truyền thông, marketing mới nhất

Ưu tiên các ứng viên có khả năng tạo lập mối quan hệ tốt, có mối quan hệ với các cơ quan báo chí, KOLs, KOCs,...

Quyền Lợi

Hỗ trợ thực tập 3 triệu/ tháng

Được hỗ trợ cấp dấu mộc của Công ty

Được tham gia các buổi đào tạo kỹ năng mềm và đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu về Trade Marketing

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hướng tới kết quả công việc

Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm việc hạnh phúc, trao quyền, các cấp lãnh đạo luôn lắng nghe và lấy “Nhân Viên” làm trung tâm của sự phát triển công ty.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát, câu lạc bộ thể thao

Cách Thức Ứng Tuyển

