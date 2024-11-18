Tuyển Hành chính SALESCORE CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại SALESCORE CO., LTD
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Giao tiếp tiếng hàn tốt (Topik 5 trở lên, hoặc khả năng nghe nói đọc viết tương đương)
Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty công nghệ, IT Comtor....
Thành thạo tin học văn phòng (Work, Excell...)
Khả năng giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo
Nộp CV bằng tiếng Hàn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại SALESCORE CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường nước ngoài
Lương thưởng theo chế độ công ty
Đóng BHXH, BHTN đầy đủ khi làm chính thức
Mức lương: Trên 20,000,000 (có thể deal theo năng lực bản thân)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SALESCORE CO., LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
