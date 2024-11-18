Tuyển Hành chính SALESCORE CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Giao tiếp tiếng hàn tốt (Topik 5 trở lên, hoặc khả năng nghe nói đọc viết tương đương)

Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty công nghệ, IT Comtor....

Thành thạo tin học văn phòng (Work, Excell...)

Khả năng giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo

Nộp CV bằng tiếng Hàn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại SALESCORE CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường nước ngoài

Lương thưởng theo chế độ công ty

Đóng BHXH, BHTN đầy đủ khi làm chính thức

Mức lương: Trên 20,000,000 (có thể deal theo năng lực bản thân)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SALESCORE CO., LTD

