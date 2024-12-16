Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 13 Triệu

Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 13 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE

Tiếng Hàn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Hàn Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE

Mức lương
Từ 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 16 lý thường kiệt, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương Từ 13 Triệu

- Hỗ trợ trong các hoạt động vận hành nhà hàng.
- Quản lý nhân viên: Hỗ trợ công tác tuyển dụng, đào tạo nhân viên, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn dịch vụ và chính sách của công ty.
- Hỗ trợ Giám đốc F&B trong việc hỗ trợ theo dõi chi phí và doanh thu.
- Phát triển thực đơn: Hỗ trợ lập kế hoạch và phát triển thực đơn, xem xét các thành phần theo mùa và sở thích của khách hàng.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý.

Với Mức Lương Từ 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Hàn giao tiếp tốt
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành F&B (ở vị vị trí Giám Sát hoặc Quản lý).
- Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo và lên kế hoạch tốt.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 13tr (deal theo năng lực)
- Hỗ trợ ăn nhẹ trong giờ làm việc
- Hỗ trợ tiền ăn trưa, ma chay hiếu hỷ, các ngày lễ tết (theo quy định của công ty)
- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
- Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp
- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH VIETNAM TREASURE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, số 24 – 28 Phan Bội Châu, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

