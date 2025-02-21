Tuyển Tiếng Hàn CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Thoả thuận Chế độ phúc lợi (dành cho nhân viên chính thức) Hỗ trợ tiền cơm trưa, tiền điện thoại, phụ cấp công việc,... Ngày nghỉ phép năm Tham gia bảo hiểm xã hội, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

Phiên dịch cho các sếp Hàn

Hỗ trợ hồ sơ

Báo cáo theo yêu cầu của cấp quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tiếng Hàn tốt

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tin học văn phòng thành thạo

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG

