Tuyển Tiếng Hàn CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG

Tiếng Hàn

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Hàn Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Thoả thuận Chế độ phúc lợi (dành cho nhân viên chính thức) Hỗ trợ tiền cơm trưa, tiền điện thoại, phụ cấp công việc,... Ngày nghỉ phép năm Tham gia bảo hiểm xã hội, Quận Liên Chiểu

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

Phiên dịch cho các sếp Hàn
Hỗ trợ hồ sơ
Báo cáo theo yêu cầu của cấp quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Tiếng Hàn tốt
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tin học văn phòng thành thạo

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD HÀ NỘI TẠI ĐÀ NẴNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô Đ, đường số 3, Khu công nghiệp Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

