Tuyển Thu mua/Mua hàng Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 4 Bích Câu, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
A.Trách nhiệm chính
Sản phẩm thường xuyên mua: Máy móc, nguyên vật liệu xây dựng, khuôn mẫu, phụ gia...
Cần có thế mạnh về Tiếng Trung - có mối quan hệ với các NCC mảng trên.
Biết Tiếng Anh để mua các mặt hàng khác (chủ yếu giao dịch qua Email).
B. Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, Nghỉ Chiều thứ 7 & Chủ nhật
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
D. Yêu cầu:
Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì
C.Chế độ quyền lợi:
Lương cứng thỏa thuận + Phụ cấp Ăn trưa.
Thưởng các dịp Lễ, Tết, Lương tháng 13 và các phúc lợi khác theo chính sách của Tập đoàn.
Được hưởng chế độ bảo hiểm sức khoẻ PVI, đóng BHYT, BHXH theo đúng quy định của Luật Lao Động
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến
Thường xuyên tham gia các khoá đào tạo, hội thảo phát triển chuyên môn nghiệp vụ
Được tham gia các hoạt động Team building, tiệc cuối năm, du lịch, hoạt động văn hóa của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
