Tuyển Thu mua/Mua hàng Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 Bích Câu, Đống Đa

A.Trách nhiệm chính

Sản phẩm thường xuyên mua: Máy móc, nguyên vật liệu xây dựng, khuôn mẫu, phụ gia...

Cần có thế mạnh về Tiếng Trung - có mối quan hệ với các NCC mảng trên.

Biết Tiếng Anh để mua các mặt hàng khác (chủ yếu giao dịch qua Email).

B. Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, Nghỉ Chiều thứ 7 & Chủ nhật

D. Yêu cầu:

Thành thạo tiếng Trung và biết Tiếng Anh (làm việc Tiếng Anh qua Email).

Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành Kinh tế, Xuất nhập khẩu, Logistic

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Mua hàng sản phẩm tương đương: Máy móc, nguyên vật liệu xây dựng, khuôn mẫu, phụ gia...

C.Chế độ quyền lợi:

Lương cứng thỏa thuận + Phụ cấp Ăn trưa.

Thưởng các dịp Lễ, Tết, Lương tháng 13 và các phúc lợi khác theo chính sách của Tập đoàn.

Được hưởng chế độ bảo hiểm sức khoẻ PVI, đóng BHYT, BHXH theo đúng quy định của Luật Lao Động

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến

Thường xuyên tham gia các khoá đào tạo, hội thảo phát triển chuyên môn nghiệp vụ

Được tham gia các hoạt động Team building, tiệc cuối năm, du lịch, hoạt động văn hóa của công ty.

