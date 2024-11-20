Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
Nhận các yêu cầu tìm kiếm nguồn hàng
Tìm nguồn hàng từ Trung quốc hoặc trong nước
Liên lạc, trao đổi, đàm phán với nhà cung cấp
Tham gia vào các dự án của công ty
Theo dõi các đơn hàng được phụ trách
Tổng hợp thông tin về nhà cung cấp, hàng hoá,…
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 2000 - 1986
Tốt nghiệp đại học trở lên
Sử dụng tốt tiếng Trung (4 kĩ năng)
Ứng viên đã có kinh nghiệm tìm kiếm nguồn hàng tối thiểu 2 năm
Hoặc có kinh nghiệm tốt về XNK
Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 13.000.000 - 18.000.000
Mức lương từ 12tr - 14tr đối với các ứng viên có kinh nghiệm về tìm nguồn hàng (được đào tạo về nghiệp vụ XNK)
Mức lương upto 18tr đối với ứng viên có nhiều kinh nghiệm về tìm kiếm nguồn hàng và có nghiệp vụ xnk
Phụ cấp ăn trưa (30k/công), gửi xe (90k/tháng)
Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Thời gian nhận lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng
Môi trường thân thiện, nhiều cơ hội phát triển
Đóng bảo hiểm full lương khi lên chính thức
Nghỉ Lễ - Tết theo quy định của nhà nước
12 Ngày phép năm, nghỉ phép có lương theo quy định
Lương tháng 13, thưởng và quà các ngày lễ - tết
Thưởng kinh doanh
Tham gia tham quan, du lịch, chương trình, sự kiện hàng năm của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
