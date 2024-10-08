Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam) làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam) làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Một phần Lô H, Khu công nghiệp Quang Châu, phường Nếnh, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam, Việt Yên

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

1. Viết SOP( Thao tác tiêu chuẩn)
2. Quản lý cân bằng dây chuyền
3. Layout dây chuyền sản xuất.
4. Sắp xếp nhà xưởng và dây chuyền sản xuất.
5. Tính toán nhu cầu nhân lực và nhu cầu chuyền sản xuất.
6. Thúc đẩy 5S và an toàn trong nhà xưởng.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
2. Tiếng Trung 4 kỹ năng
3. Có kinh nghiệm IE tại các công ty điện tử như: vẽ layout, dịch SOP,....

Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

1. Hưởng 100% lương, đóng bảo hiểm ngay khi thử việc
2. Lương tháng 13, thưởng lễ Tết theo quy định
3. Trợ cấp chuyên cần, ca đêm, xăng xe, ăn ở, thâm niên, con nhỏ,.....
4. Làm đủ 1 năm có 12 ngày phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)

Công ty TNHH Công nghệ Shunyun (Hà Nội, Việt Nam)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN8, Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

