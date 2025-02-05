Tuyển Tiếng Trung Công ty Cổ Phần đầu tư và phát triển giáo dục AEC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Trường Mầm non Hoa Tuổi Thơ, gần khu KTX 1 Samsung Phổ Yên, Phổ Yên ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Gửi tài liệu học tập (bài giảng điện tử, tài liệu tham khảo...) cho học viên

• Hỗ trợ thiết kế giáo án, kế hoạch bài giảng theo yêu cầu phòng đào tạo.

• Phối hợp với giáo viên để nhận ra những vấn đề học sinh đang gặp phải và đề xuất phương hướng, giúp thực hiện các giải pháp.

• Chấm bài và gửi thống kê nhận xét bài tập về nhà lên nhóm lớp

• Hỗ trợ GV hướng dẫn học viên luyện tập trên lớp

• Hỗ trợ cùng GV giao bài tập về nhà cho học viên

• Hỗ trợ giải đáp kịp thời các thắc mắc của học viên liên quan đến nội dung bài học, bổ trợ cho học viên

• Giảng dạy, đứng lớp khi có yêu cầu từ cấp trên

• Giám sát và báo cáo kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác giảng dạy trên lớp

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Giọng nói: Phát âm chuẩn, nói to, rõ ràng, không nói tiếng địa phương.

2. Trình độ học vấn/chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Trung.

3. Chứng chỉ: HSK4 trở lên hoặc năng lực tiếng Trung tương đương trình độ HSK4 (NẾU KHÔNG CÓ CHỨNG CHỈ NHÀ TUYỂN DỤNG SẼ ĐÁNH GIÁ QUA PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP)

4. Năng lực/kỹ năng: Thuyết trình, thiết kế bài giảng tốt.

5. Phẩm chất: Trách nhiệm, trung thực, nhiệt tình, chăm chỉ, hoạt ngôn.

6. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy, là du học sinh Trung Quốc hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

7. Mong muốn gắn bó lâu dài với Trung tâm Ngoại Ngữ Hà Ninh

Tại Công ty Cổ Phần đầu tư và phát triển giáo dục AEC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập upto 15tr/tháng

- Được đồng hành và học hỏi cùng hơn 40 thầy cô giáo có trình độ chuyên môn hàng đầu Thái Nguyên, và Bắc Giang

- Được tham gia các khóa đào tạo để bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng sư phạm

- Các chế độ phúc lợi, thưởng Lễ, Tết... theo quy định của công ty

- Tham quan, nghỉ dưỡng hàng năm theo quy định của Công ty.

- Đánh giá và xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm.

- Được đóng BHXH theo quy định của Luật Lao động.

- Hỗ trợ nơi ở với các ứng viên tỉnh khác khi làm việc tại tất cả các cơ sở của Trung tâm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần đầu tư và phát triển giáo dục AEC

