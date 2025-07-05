Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COMART VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH COMART VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang: KCN Vân Trung, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
• Phân tích và xử lý lỗi trong quá trình gia công CNC (liên quan đến nguyên liệu, máy móc, đồ gá, phương pháp gia công...)
• Quản lý và tối ưu chương trình gia công CNC
• Lập trình gia công trên máy phay CNC
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để cải tiến chất lượng và hiệu suất
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Cơ khí, Cơ khí chế tạo máy, hoặc các ngành liên quan.
• Sử dụng thành thạo tiếng Trung
• Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
• Thành thạo lập trình hoặc vận hành máy tiện CNC. Biết đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật gia công, sử dụng AutoCAD
Tại CÔNG TY TNHH COMART VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh (thỏa thuận)
Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COMART VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
