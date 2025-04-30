Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 24 - 36 Triệu

Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 24 - 36 Triệu

Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 30/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Mức lương
24 - 36 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Lô CN

- 02, Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Hiệp Hoà, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 24 - 36 Triệu

Tham gia vào quá trình xin cấp và xây dựng hệ thống ISO 13485 (Hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế), phụ trách chuẩn bị tài liệu, đào tạo nội bộ và kiểm tra.
Định kỳ tổ chức và giám sát đào tạo kiến thức hệ thống, nâng cao nhận thức và khả năng thực thi hệ thống chất lượng, môi trường, an toàn cho các bộ phận liên quan.

Với Mức Lương 24 - 36 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN-02, Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

