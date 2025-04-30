Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH công nghệ Jinye Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 24 - 36 Triệu

Tham gia vào quá trình xin cấp và xây dựng hệ thống ISO 13485 (Hệ thống quản lý chất lượng thiết bị y tế), phụ trách chuẩn bị tài liệu, đào tạo nội bộ và kiểm tra.

Định kỳ tổ chức và giám sát đào tạo kiến thức hệ thống, nâng cao nhận thức và khả năng thực thi hệ thống chất lượng, môi trường, an toàn cho các bộ phận liên quan.