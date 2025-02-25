Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Đỉnh Việt làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Đỉnh Việt
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang: Quang châu, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
1. Phụ trách hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công công trình
2. Quản lý dữ liệu dự án
3. Thực hiện các công việc cần thiết khác.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến xây dựng.
2. Có kinh nghiệm từ 3 đến 4 năm trở lên tại vị trí tương đương
3. Thành thạo CAD, Word, Excel và các phần mềm văn phòng khác.
4. Hiểu biết các yêu cầu về tài liệu của ngành xây dựng Việt Nam.
5. Tiếng trung cơ bản
Tại Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Đỉnh Việt Thì Được Hưởng Những Gì
1. Lương thoả thuận hấp dẫn
2. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
3. Thưởng lễ tết
4. Nhà trọ, phụ cấp tiền ăn, tiền điện thoại.
5. Môi trường làm việc thoải mái, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Đỉnh Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
