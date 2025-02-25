Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Đỉnh Việt làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Phụ trách hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công công trình

2. Quản lý dữ liệu dự án

3. Thực hiện các công việc cần thiết khác.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến xây dựng.

2. Có kinh nghiệm từ 3 đến 4 năm trở lên tại vị trí tương đương

3. Thành thạo CAD, Word, Excel và các phần mềm văn phòng khác.

4. Hiểu biết các yêu cầu về tài liệu của ngành xây dựng Việt Nam.

5. Tiếng trung cơ bản

Tại Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Đỉnh Việt Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thoả thuận hấp dẫn

2. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

3. Thưởng lễ tết

4. Nhà trọ, phụ cấp tiền ăn, tiền điện thoại.

5. Môi trường làm việc thoải mái, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Đỉnh Việt

