Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SANKEN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: KCN Đình Trám, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang

Quản lý và giám sát chất lượng sản phẩm.

Quản lý đội ngũ chất lượng.

Liên hệ với khách hàng để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm, và phản hồi của khách hàng.

Phân tích và xử lý khiếu nại chất lượng

Phân tích nguyên nhân gây ra lỗi và đề xuất giải pháp khắc phục.

Quản lý và cập nhật hồ sơ, chứng từ liên quan đến chất lượng (ISO 9001,14001,IATF16949)

Tiếng trung HSK5

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng.

Thành thạo tiếng Trung (bao gồm kỹ năng viết, đọc và nói) để có thể giao tiếp với đối tác Trung Quốc và xử lý tài liệu kỹ thuật liên quan đến chất lượng.

Thành thạo các kỹ năng sử dụng các thiết bị đo lường và kiểm tra chất lượng.

Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Khả năng đọc hiểu và vận dụng các tiêu chuẩn chất lượng.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SANKEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

