Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SANKEN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập Từ 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SANKEN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SANKEN VIỆT NAM

Tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SANKEN VIỆT NAM

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: KCN Đình Trám, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Quản lý và giám sát chất lượng sản phẩm.
Quản lý đội ngũ chất lượng.
Liên hệ với khách hàng để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm, và phản hồi của khách hàng.
Phân tích và xử lý khiếu nại chất lượng
Phân tích nguyên nhân gây ra lỗi và đề xuất giải pháp khắc phục.
Quản lý và cập nhật hồ sơ, chứng từ liên quan đến chất lượng (ISO 9001,14001,IATF16949)

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng trung HSK5
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kỹ thuật hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng.
Thành thạo tiếng Trung (bao gồm kỹ năng viết, đọc và nói) để có thể giao tiếp với đối tác Trung Quốc và xử lý tài liệu kỹ thuật liên quan đến chất lượng.
Thành thạo các kỹ năng sử dụng các thiết bị đo lường và kiểm tra chất lượng.
Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Khả năng đọc hiểu và vận dụng các tiêu chuẩn chất lượng.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SANKEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SANKEN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SANKEN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SANKEN VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô C4, C5 (Thuê nhà xưởng số 01 của Công ty TNHH Tín Trực), KCN Đình Trám, Thị Trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất