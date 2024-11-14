Tuyển Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Speed POS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà M&H Building, 728 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5

Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Triển khai và hướng dẫn sử dụng phần mềm POS (bán hàng Nhà hàng, Khách sạn,..)

Phối hợp cùng các phòng ban khác để tư vấn giải pháp, triển khai, hướng dẫn sử dụng cho khách hàng.

Quản lý và phối hợp với đội ngũ nhân viên để đảm bảo tiến độ và chất lượng triển khai dự án.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế, Kỹ thuật,...

Có kiến thức cơ bản về máy tính, sử dụng phần mềm

Yêu thích công việc triển khai dự án, đi công tác địa phương trong môi trường năng động quốc tế

Giao tiếp, thuyết trình được với khách hàng, được tiếp xúc nhiều văn hóa các nước đang làm việc tại Việt Nam, Cambodia,..

Giao tiếp được bằng Tiếng Anh

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc triển khai phần mềm POS hoặc các phần mềm liên quan.

Tại Speed POS Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...).

Thưởng theo dự án

Đánh giá tăng lương hàng năm

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và đa quốc gia

Được hưởng các chính sách đãi ngộ xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm. Công ty tạo điều kiện phát triển bản thân tốt nhất

Tham gia du lịch, teambuilding hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Speed POS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin