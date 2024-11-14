Tuyển Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Speed POS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Tại Speed POS
Mức lương
18 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà M&H Building, 728 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5
Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Với Mức Lương 18 - 22 Triệu
Triển khai và hướng dẫn sử dụng phần mềm POS (bán hàng Nhà hàng, Khách sạn,..)
Phối hợp cùng các phòng ban khác để tư vấn giải pháp, triển khai, hướng dẫn sử dụng cho khách hàng.
Quản lý và phối hợp với đội ngũ nhân viên để đảm bảo tiến độ và chất lượng triển khai dự án.
Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế, Kỹ thuật,...
Có kiến thức cơ bản về máy tính, sử dụng phần mềm
Yêu thích công việc triển khai dự án, đi công tác địa phương trong môi trường năng động quốc tế
Giao tiếp, thuyết trình được với khách hàng, được tiếp xúc nhiều văn hóa các nước đang làm việc tại Việt Nam, Cambodia,..
Giao tiếp được bằng Tiếng Anh
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc triển khai phần mềm POS hoặc các phần mềm liên quan.
Tại Speed POS Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...).
Thưởng theo dự án
Đánh giá tăng lương hàng năm
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và đa quốc gia
Được hưởng các chính sách đãi ngộ xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm. Công ty tạo điều kiện phát triển bản thân tốt nhất
Tham gia du lịch, teambuilding hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Speed POS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
