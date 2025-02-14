Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần Expos làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 20 Triệu

Lập kế hoạch, thực hiện trình dược giới thiệu và cung cấp sản phẩm của công ty đến với tất cả nhà thuốc/quầy thuốc, khách buôn, đại lý

Khai thác khách hàng mới nhằm tăng doanh số và độ phủ thị trường theo yêu cầu tăng trưởng của công ty.

Duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng.

Giới thiệu chương trình khuyến mãi tới khách hàng, chăm sóc và đề xuất các giải pháp thắt chặt mối quan hệ.

Đề xuất các chương trình bán hàng mới nhằm đáp ứng nhu cầu khu vực.

Hỗ trợ bộ phận marketing triển khai các chương trình: hội nghị KH, các chương trình marketing, xúc tiến bán hàng khi có yêu cầu.

Hoàn thành tốt nhất chỉ tiêu doanh số, độ bao phủ, sản phẩm, … được giao.

Báo cáo doanh số, cập nhật danh sách khách hàng theo tuần.

Báo cáo về các khiếu nại của khách hàng.

Báo cáo về thông tin đối thủ cạnh tranh (nếu có)

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Dươc, Kinh tế, quản trị kinh doanh,....

Ưu tiênít nhất 1 năm kinh nghiệm làm TDV OTC, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Trung thực, tự tin, thật thà, có kỹ năng làm việc theo nhóm tốt.

Có kỹ năng giao tiếp, trình bày thuyết phục tốt.

Am hiểu về giới thiệu sản phẩm, có khả năng khảo sát, thu thập và tổng hợp thông tin.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Dược phẩm, Y tế / Chăm sóc sức khỏe

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Thái Nguyên