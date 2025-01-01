Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Phân Phối Tiên Tiến Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương - Đồng Nai - Bà Rịa - Vũng Tàu ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Trình dược viên

Triển khai các chương trình bán hàng của OTC để đạt chỉ tiêu doanh số tháng/quí.

Thực hiện đúng chính sách & chấp hành đầy đủ các nội qui qui định của Công ty

Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho Công ty.

Đảm bảo bao phủ tốt địa bàn, độ phủ sản phẩm.

Báo cáo trực tiếp cho Giám sát bán hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp THPT, Trung cấp hoặc Cao đẳng trở lên.

Có kinh nghiệm trình dược viên, bán hàng hoặc làm việc ở Nhà thuốc là một lợi thế

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm.

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng

Sẵn sàng di chuyển và làm việc ngoài thị trường.

Quyền Lợi

Được tham gia BHXH theo quy định, thưởng Lễ, Tết, du lịch, sinh nhật, khám sức khỏe,....

Thưởng vinh danh “ Nhân viên bán hàng xuất sắc “ hàng tháng, hàng quý.

Được Công ty hỗ trợ trong việc tiếp xúc, tạo dựng các mối quan hệ và khai thác khách hàng.

Cơ hội tham gia các buổi đào tạo để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ và chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển

