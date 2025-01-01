Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Phân Phối Tiên Tiến Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 13 Triệu

Công Ty TNHH Phân Phối Tiên Tiến Pro Company
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty TNHH Phân Phối Tiên Tiến Pro Company

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

- Đồng Nai

- Bà Rịa

- Vũng Tàu ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Triển khai các chương trình bán hàng của OTC để đạt chỉ tiêu doanh số tháng/quí.
Thực hiện đúng chính sách & chấp hành đầy đủ các nội qui qui định của Công ty
Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho Công ty.
Đảm bảo bao phủ tốt địa bàn, độ phủ sản phẩm.
Báo cáo trực tiếp cho Giám sát bán hàng.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT, Trung cấp hoặc Cao đẳng trở lên.
Có kinh nghiệm trình dược viên, bán hàng hoặc làm việc ở Nhà thuốc là một lợi thế
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm.
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng
Sẵn sàng di chuyển và làm việc ngoài thị trường.

Tại Công Ty TNHH Phân Phối Tiên Tiến Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH theo quy định, thưởng Lễ, Tết, du lịch, sinh nhật, khám sức khỏe,....
Thưởng vinh danh “ Nhân viên bán hàng xuất sắc “ hàng tháng, hàng quý.
Được Công ty hỗ trợ trong việc tiếp xúc, tạo dựng các mối quan hệ và khai thác khách hàng.
Cơ hội tham gia các buổi đào tạo để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ và chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phân Phối Tiên Tiến Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Phân Phối Tiên Tiến Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 1D Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

