Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KEM LA MILANA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KEM LA MILANA
Ngày đăng tuyển: 25/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Kế toán tổng hợp

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 28 Đoàn Trần Nghiệp, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. \"Theo dõi, quản lý doanh thu các cửa hàng, kiểm soát công nợ khách hàng thông qua báo cáo doanh thu và công nợ\"
2. Theo dõi, quản lý công nợ nhà cung cấp thông qua báo cáo công nợ phải trả nhà cung cấp
3. Tính giá thành sản phẩm
4. Hạch toán chi phí lương
5. Kiểm soát dữ liệu trên hệ thống phần mềm đảm bảo kịp thời, chính xác
6. Phân tích, so sánh các hạng mục đầu tư của công ty
7. Lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo quy định của công ty
8. Lập báo cáo thuế, làm quyết toán thuế
9. Đào tạo nhân viên cửa hàng, nhân viên kho, kế toán nhập liệu, sử dụng phần mền Fast, Bán hàng
10. Lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định
11. Đề xuất xây dựng mới hoặc thay đổi quy trình, quy chế cho phù hợp với hoạt động của bộ phận và công ty
12. Tham gia các dự án ngắn hạn do ban giám đốc đề ra theo các giai đoạn để phát triển công ty

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về trình độ văn hoá: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính /kế toán
Yêu cầu về kinh nghiệm / thâm niên công tác: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KEM LA MILANA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 12.000.000 - 15.000.000đ/tháng
Hỗ trợ ăn ca: 25.000/ngày
Chế độ nâng lương, khen thưởng, lương tháng 13, Phúc lợi đầy đủ các dịp Lễ, Tết, sinh nhật, trung thu,....
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KEM LA MILANA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KEM LA MILANA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 150B, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

