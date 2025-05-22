Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Thế Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Thế Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thế Thảo
Ngày đăng tuyển: 22/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Công ty TNHH Thế Thảo

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty TNHH Thế Thảo

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công việc mà giám đốc yêu cầu với các phòng ban.
Đại diện Giám đốc đón tiếp khách hàng, đối tác,
Theo dõi các sự kiện, hoạt động hàng ngày của công ty, check thư tín, các câu hỏi và báo cáo lên Giám đốc
Nắm bắt, sắp xếp lịch trình cho Giám đốc, lên kế hoạch các cuộc họp vào hội nghị và gặp gỡ KH.
Tổng hợp và lưu trữ, quản lý các tài liệu điện tử và giấy tờ.
Tạo và gửi thư tin tức của công ty, bao gồm cả viết bài. Biết thiết kế hình ảnh là lợi thế
Xây dựng, sắp xếp hành trình và lịch trình bao gồm đặt vé máy bay, sắp xếp phương tiện và đặt chỗ ở.
Trả lời điện thoại, tin nhắn cho bên liên quan, xử lý email và thư quan trọng gửi đến.
Hỗ trợ xây dựng và triển khai kế hoạch, mục tiêu cho bộ phận.
Chuẩn bị các báo cáo và gửi cho Giám đốc hoặc các quản lý phòng ban khác.
Duy trì các hoạt động hàng ngày và đưa ra các đề xuất cải tiến quy trình khi cần thiết.
Thực hiện các yêu cầu công việc khác do cấp trên giao cho

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường top như đại học Thương Mại, Kinh Tế Quốc Dân, Luật, Ngoại Thương, Ngoại Giao,... ưu tiên các bạn tốt nghiệp các khoa Kế Toán, Kiểm Toán, Quản trị kinh doanh, tài chính.
Có kinh nghiệm làm Trợ lý giám đốc, trợ lý quản lý hoặc chức vụ tương đương khác.
Kinh nghiệm quản lý hoạt động và hiệu suất
Nam/Nữ: Tuổi từ: 22-30. Ưu tiên Nữ
Chăm chỉ, trung thực, cầu tiến
Chịu được áp lực cao trong công việc
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint,...
Phong thái chuyên nghiệp, điềm tĩnh khi giao tiếp với những người xung quanh.

Tại Công ty TNHH Thế Thảo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 12 - 15 triệu + Phụ cấp + Thưởng
Được làm việc cùng BLĐ, có cơ hội học hỏi..
Được hỗ trợ tham gia các khóa học bên ngoài bởi các trường đào tạo như Trường doanh nhân HBR, Trường đào tạo doanh nhân PTI,...
Được xét nâng chế độ, theo kết quả công việc và lộ trình của công ty
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động cùng với các bạn GenZ;
Được đi du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan sinh nhật hàng quý cùng công ty;
Các chế độ lương thưởng lễ, tết và BHXH theo đúng quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thế Thảo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thế Thảo

Công ty TNHH Thế Thảo

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

