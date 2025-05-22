Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Thế Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công việc mà giám đốc yêu cầu với các phòng ban.

Đại diện Giám đốc đón tiếp khách hàng, đối tác,

Theo dõi các sự kiện, hoạt động hàng ngày của công ty, check thư tín, các câu hỏi và báo cáo lên Giám đốc

Nắm bắt, sắp xếp lịch trình cho Giám đốc, lên kế hoạch các cuộc họp vào hội nghị và gặp gỡ KH.

Tổng hợp và lưu trữ, quản lý các tài liệu điện tử và giấy tờ.

Tạo và gửi thư tin tức của công ty, bao gồm cả viết bài. Biết thiết kế hình ảnh là lợi thế

Xây dựng, sắp xếp hành trình và lịch trình bao gồm đặt vé máy bay, sắp xếp phương tiện và đặt chỗ ở.

Trả lời điện thoại, tin nhắn cho bên liên quan, xử lý email và thư quan trọng gửi đến.

Hỗ trợ xây dựng và triển khai kế hoạch, mục tiêu cho bộ phận.

Chuẩn bị các báo cáo và gửi cho Giám đốc hoặc các quản lý phòng ban khác.

Duy trì các hoạt động hàng ngày và đưa ra các đề xuất cải tiến quy trình khi cần thiết.

Thực hiện các yêu cầu công việc khác do cấp trên giao cho

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường top như đại học Thương Mại, Kinh Tế Quốc Dân, Luật, Ngoại Thương, Ngoại Giao,... ưu tiên các bạn tốt nghiệp các khoa Kế Toán, Kiểm Toán, Quản trị kinh doanh, tài chính.

Có kinh nghiệm làm Trợ lý giám đốc, trợ lý quản lý hoặc chức vụ tương đương khác.

Kinh nghiệm quản lý hoạt động và hiệu suất

Nam/Nữ: Tuổi từ: 22-30. Ưu tiên Nữ

Chăm chỉ, trung thực, cầu tiến

Chịu được áp lực cao trong công việc

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint,...

Phong thái chuyên nghiệp, điềm tĩnh khi giao tiếp với những người xung quanh.

Tại Công ty TNHH Thế Thảo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 12 - 15 triệu + Phụ cấp + Thưởng

Được làm việc cùng BLĐ, có cơ hội học hỏi..

Được hỗ trợ tham gia các khóa học bên ngoài bởi các trường đào tạo như Trường doanh nhân HBR, Trường đào tạo doanh nhân PTI,...

Được xét nâng chế độ, theo kết quả công việc và lộ trình của công ty

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động cùng với các bạn GenZ;

Được đi du lịch, teamwork hàng năm, liên hoan sinh nhật hàng quý cùng công ty;

Các chế độ lương thưởng lễ, tết và BHXH theo đúng quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thế Thảo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin