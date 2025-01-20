Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH AZ MỸ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu

Mức lương Từ 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15 Trần Khát Chân, P. Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Hỗ trợ trông test đầu vào, đầu ra, giữa khóa theo sự phân công của Phòng Học thuật

Tham gia hỏi test Speaking theo bộ đề có sẵn, ghi âm lại để các Giáo viên có chuyên môn chấm điểm.

Hỗ trợ chấm bài kiểm tra của học sinh (bài trắc nghiệm hoặc bài tập đã có key sẵn,...)

Hỗ trợ bộ phận CM trong công tác đón trả học sinh, quản lý lớp học, quay chụp học sinh và giáo viên.

Trợ giảng cho giáo viên nước ngoài hoặc Việt Nam

Dạy kèm các học sinh tách lớp yếu hơn

In ấn và chuẩn bị tài liệu cho Giáo viên trước buổi học.

Kiểm tra và nhắc nhở học sinh hoàn thiện bài tập về nhà.

Thực hiện các công việc học thuật như: Tìm tài liệu, xây dựng tài liệu, truyền thông, quay, chụp các lớp, dự giờ báo cáo lại cho phòng học thuật và truyền thông cùng phòng marketing

Ưu tiên sinh viên các khối ngành ngôn ngữ Anh, sư phạm Anh, các ngành sử dụng 100 % tiếng Anh.

Có trình độ tiếng Anh đạt IELTS 6.5 trở lên (ưu tiên kỹ năng Speaking hoặc writing tốt)

Khả năng giao tiếp và kỹ năng truyền đạt tốt.

Khả năng linh hoạt và sáng tạo

Khả năng tổ chức và quản lý thời gian

Tính kỷ luật và trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH AZ MỸ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương NET : 4.000.000 VNĐ/tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực thực tế của ứng viên

Có cơ hội học tập và tham gia đào tạo đứng lớp, trở thành giáo viên trong tương lai.

Được tham gia đầy đủ Team building, sinh nhật, thưởng lễ Tết ...

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Được đào tạo hàng tháng và định kỳ để phát triển kỹ năng và chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AZ MỸ VIỆT

