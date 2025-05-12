Tuyển Trợ giảng Công ty cổ phần trường mầm non quốc tế Tây Hồ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Công ty cổ phần trường mầm non quốc tế Tây Hồ
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Trợ giảng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Công ty cổ phần trường mầm non quốc tế Tây Hồ

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Park 2, Premium Park, Aqua Bay, Ecopark, Văn Giang, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

1. Prepare class before studying time.
Chuẩn bị lớp trước giờ học.
2. Support teachers during studying time
Hỗ trợ giáo viên trong suốt giờ học
3. Be in sleeping room during sleeping time (only when assigned)
Vào phòng ngủ trong giờ ngủ trưa (chỉ khi được phân công)
4. Co-operate with the teacher in preparing lessons and all other activities.
Phối hợp cùng giáo viên trong việc chuẩn bị bài và các hoạt động khác
5. Take photos and help teacher to document and record the lessons.
Chụp ảnh và giúp giáo viên làm tài tiệu và ghi lại các bài học.
6. Plan, prepare and teach weekly cooking lessons – in line with cooking lesson plans.
Lên kế hoạch, chuẩn bị và dạy lớp nấu ăn hàng tuần – theo kế hoạch dạy nấu ăn của SIP
7. Be responsible for maintaining the safety and beauty of your allocated area within the school.
Có trách nhiện duy trì sự an toàn và thẩm mĩ khu vực được phân công trong trường
8. Be responsible for maintaining the safety and beauty of your classroom’s bathroom and surrounding area.
Có trách nhiệm duy trì sự an toàn và thẩm mĩ phòng tắm của lớp và các khu vực xung quanh
9. Be available to assist with weekend school community events.
Luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các sự kiện cộng đồng của trường.
10. Do garden duty as allocated in the mornings.
Có nhiệm vụ trực sân trường theo sự phân công vào buổi sáng
11. Do after school activities as arranged.
Có phối hợp thực hiện các lớp học ngoài giờ theo sự phân công
12. Tidy classes in the afternoon (when assigned)
Dọn lớp sau giờ học (khi được phân công)
13. Ensure safety of children during studying time
Bảo đảm an toàn cho học sinh trong suốt giờ học
14. Act on instructions as required to support business.
Làm việc theo qui định để góp phần xây dựng trường
15. Practice Equal Employment Opportunity
Thực hiện các nghĩa vụ chung của tuyển dụng lao động
16. Follow policies and procedures
Tuân theo các nguyên tắc làm việc của trường.
17. Maintain a professional customer service focus at all time.
Luôn có tác phong chuyên nghiệp trong công việc
18. Attend professional development sessions.
Không ngừng nâng cao năng lực bản thân để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Degree in Early Year education (support from school to obtain the qualification is available)
Có bằng giáo dục mầm non (chưa có bằng trường có thể hỗ trợ học)
2. Fluent in English – main language to use in class daily.
Tiếng Anh thành thạo – là ngôn ngữ chinh trong lớp hàng ngày
3. Basic Administration and good communication skills
Có kĩ năng hành chính cơ bản và kỹ năng giao tiếp tốt
4. 45 hours per week
Số giờ làm việc: 45 giờ / 1 tuần (từ 7.30 đến 16.30)
5. Saturday duty when needed.
Làm việc thứ bảy khi cần thiết

Tại Công ty cổ phần trường mầm non quốc tế Tây Hồ Thì Được Hưởng Những Gì

1. Salary 10-11 million vnd per month / Lương 10 -11 triệu một tháng
2. 13th Month salary / Lương thứ 13
3. Medical examination / Kiểm tra sức khỏe
4. 5 days of sick leave at 100% of net salary / 5 ngày nghỉ ốm hưởng lương 100%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần trường mầm non quốc tế Tây Hồ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần trường mầm non quốc tế Tây Hồ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 40 Tây Hồ - Quảng An - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

