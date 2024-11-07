Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/11/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 96 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc City, TP. Thủ Đức, Thủ Đức ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Trách nhiệm chính:
Soạn thảo và kiểm tra các phụ lục Hợp đồng môi giới
Theo dõi và kiểm tra các chính sách bán hàng với Chủ đầu tư
Kiểm tra mẫu Hợp đồng bán hàng với khách hàng
Kiểm tra/ban hành các văn bản chính sách bán hàng cho khách hàng và nhân viên công ty.
Phối hợp với Marketing về triển khai thông tin dự án
Nhiệm vụ cụ thể:
Tham gia họp cùng Chủ đầu tư các nội dung liên quan đến Hợp đồng môi giới.
Thực hiện việc kiểm tra các nội dung của Hợp đồng môi giới đã thống nhất các điều khoản/mục tiêu với Chủ đầu tư.
Giám sát và chịu trách nhiệm tiến độ hoàn thành các văn bản liên quan đến chính sách bán hàng
Tham gia vào quy trình soạn thảo và ban hành các văn bản chính sách bán hàng đối với khách hàng/nhân viên bán hàng
Chịu trách nhiệm triển khai tất cả các văn bản và chính sách bán hàng đến toàn hệ thống kinh doanh
Tham gia vào các kế hoạch, chiến lược Marketing, triển khai và giám sát việc thực hiện.
Làm việc tại trụ sở chính: 17 Mê Linh, P. 19, Quận Bình Thạnh.
Làm việc tại trụ sở chính:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp nhanh nhẹn.
Tinh thần trách nhiệm cao với công việc, với tập thể, phối hợp công tác tốt.
Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe.
Điềm tĩnh, nguyên tắc, cẩn thận, bảo mật thông tin.
Khả năng đoàn kết nội bộ.
Chịu được áp lực trong công việc.
Tập trung, sáng tạo, tư duy độc lập và logic.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13,14..., thưởng vào các ngày lễ, tết lớn trong năm;
- Chính sách phúc lợi: Đồng phục; du lịch hàng quý/ năm; sinh nhật; hiếu hỷ; ốm đau, thai sản, ma chay,...;
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN;
- Được tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn năng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 17 Mê Linh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

