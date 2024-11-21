Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH UNIVERSCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 26 đường số 1, KDC Cityland, Phường Tân Phú, Quận 7

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Hỗ trợ Giám Đốc trong việc kết nối và đàm phán với Khách hàng/Phòng ban, theo dõi và ghi chép lại biên bản nội dung làm việc, cuộc họp.

Biên dịch tài liệu (Tiếng Trung) liên quan, tiếp nhận kiểm tra văn bản và tài liệu nội bộ của Công ty.

Hỗ trợ Giám Đốc trong việc điều phối, theo dõi, đôn đốc và phối hợp công việc trong nội bộ Phòng ban và các bộ phận liên quan.

Hỗ trợ Giám Đốc trong công việc hàng ngày và báo cáo kết quả với Giám Đốc.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi từ 22 tuổi đến 35 tuổi

Tiếng Trung Thành Thạo (tối thiểu HSK5 trở lên)

Kinh nghiệm trợ lý giám đốc 1 năm trở lên

Ưu tiên có hiểu biết về các mảng truyền thông, nhân sự, marketing...

Thạo tin học văn phòng

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH UNIVERSCO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 10tr đến 16tr

Từ: 8:30 AM – 5:00 PM, Thứ Hai – Thứ Sáu

Nghỉ Trưa: 12:00 PM – 1:00 PM.

Thu nhập: 13 tháng lương/năm. Review tăng lương 1 lần/năm.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật bảo hiểm.

Được training khi bắt đầu và trong quá trình làm việc..

Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, luôn hỗ trợ và giúp đỡ nhau.

Môi trường làm việc văn minh, công bằng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH UNIVERSCO

