Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỘC VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 306 Bông Sao, Phường 05, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Sắp xếp, quản lý lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác cho Tổng giám đốc.

Tổ chức các cuộc họp, ghi biên bản, tổng hợp nội dung và phân phối đến các bộ phận liên quan.

Quản lý quy trình phê duyệt văn bản, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Theo dõi tiến độ thực hiện các dự án, công việc của các phòng ban, báo cáo tình hình thường xuyên cho Tổng giám đốc.

Giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự.

Xây dựng và quản lý quy trình làm việc, đảm bảo tuân thủ các quy định của công ty.

Tham gia các sự kiện, hội thảo liên quan đến ngành FnB.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Tổng giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ - ngoại hình ưa nhìn

Độ tuổi: 25 - 35

Có thể đi công tác

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm ngành nghề dịch vụ: Nhà hàng - Khách sạn, Chuỗi Dịch vụ & Nhà hàng

Thành thạo tin học văn phòng (MS Office: words, excel, ppt, email ...), tổng hợp thông tin và báo cáo, khả năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán - thương lượng

Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỘC VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15tr-25tr/tháng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được rèn luyện và trao dồi kinh nghiệm và kỹ năng.

Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng thứ 13; Teambuilding, du lịch thường niên.

Được cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ và nâng cao hiệu quả công việc.

Được đề xuất ý kiến trao đổi với Ban Tổng giám đốc để thực hiện công việc được hiệu quả hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LỘC VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin