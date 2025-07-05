Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 247 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tư vấn khoá học zoom, khoá học online, sách và các sản phẩm của học viện

Chăm sóc nhóm zalo học viên theo đúng quy trình

Đồng tổ chức lớp học zoom, trực zoom hỗ trợ học viên

Hỗ trợ, kết nối và chăm sóc học viên qua zalo/ điện thoại/…

Hướng dẫn học viên thanh toán, hoàn thiện học phí, hướng dẫn và hỗ trợ học viên trong quá trình học

Báo cáo công việc cho Leader

Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt

Chăm chỉ, nhiệt tình, thời gian linh hoạt

Có mong muốn thu nhập cao, ưu tiên ứng viên có hiểu biết về AI/ giáo dục…

Có laptop để làm việc

Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và phụ cấp: 7.000.000đ - 10.000.000đ/ tháng + thưởng 1-5% doanh thu team (thu nhập cạnh tranh nhất thị trường)

Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm

Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc

Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên

Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng

Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...

Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, nhân văn hóa làm việc tử tế

Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên Unica & zoom, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng

Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc

Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty Edtech hàng đầu Việt Nam

Cơ hội thắng tiến cao trong công việc

