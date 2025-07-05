Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/07/2025
Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 247 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tư vấn khoá học zoom, khoá học online, sách và các sản phẩm của học viện
Chăm sóc nhóm zalo học viên theo đúng quy trình
Đồng tổ chức lớp học zoom, trực zoom hỗ trợ học viên
Hỗ trợ, kết nối và chăm sóc học viên qua zalo/ điện thoại/…
Hướng dẫn học viên thanh toán, hoàn thiện học phí, hướng dẫn và hỗ trợ học viên trong quá trình học
Báo cáo công việc cho Leader
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt
Chăm chỉ, nhiệt tình, thời gian linh hoạt
Có mong muốn thu nhập cao, ưu tiên ứng viên có hiểu biết về AI/ giáo dục…
Có laptop để làm việc

Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và phụ cấp: 7.000.000đ - 10.000.000đ/ tháng + thưởng 1-5% doanh thu team (thu nhập cạnh tranh nhất thị trường)
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, nhân văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng trên Unica & zoom, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty Edtech hàng đầu Việt Nam
Cơ hội thắng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica

Công ty Cổ Phần Giải Pháp Unica

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, số 247, đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

