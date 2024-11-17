Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7 Tôn Thất Thuyết – Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy – Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Hỗ trợ Giám Đốc giao việc cho Lead team mỗi khi nhận dự án mới.

- Đi gặp khách hàng và đối tác cùng Sếp

- Lĩnh vực: Phần mềm, Mobile App, Ads,...

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là nữ có ngoại hình ưa nhìn (quan trọng)

- Giao tiếp tốt, nhanh nhạy (100% khách hàng gặp là chủ doanh nghiệp, cơ quan nhà nước)

- Độ tuổi: Từ 24 đến 33

- Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.

- Ưu tiên có kinh nghiệm cùng lĩnh vực

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8 - 12tr và hoa hồng thưởng

- Hoa hồng theo dự án

- Thưởng lương tháng 13

- Được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước

- Môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo

- Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, sinh nhật.

4. Địa chỉ làm việc

Địa chỉ làm việc

- Tầng 8 Tòa nhà Hội Phụ Nữ | Số 7 Tôn Thất Thuyết - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội

5. Thời gian làm việc

Thời gian làm việc

- Sáng 8h00 – 12h00

- Chiều 13h30 – 17h30

- Nghỉ trưa 1h30

- Làm từ thứ 2 đến thứ 7 (tháng nghỉ 2 thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP

