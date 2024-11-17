Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 7 Tôn Thất Thuyết – Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy – Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Hỗ trợ Giám Đốc giao việc cho Lead team mỗi khi nhận dự án mới.
- Đi gặp khách hàng và đối tác cùng Sếp
- Lĩnh vực: Phần mềm, Mobile App, Ads,...
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Là nữ có ngoại hình ưa nhìn (quan trọng)
- Giao tiếp tốt, nhanh nhạy (100% khách hàng gặp là chủ doanh nghiệp, cơ quan nhà nước)
- Độ tuổi: Từ 24 đến 33
- Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.
- Ưu tiên có kinh nghiệm cùng lĩnh vực
- Giao tiếp tốt, nhanh nhạy (100% khách hàng gặp là chủ doanh nghiệp, cơ quan nhà nước)
- Độ tuổi: Từ 24 đến 33
- Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.
- Ưu tiên có kinh nghiệm cùng lĩnh vực
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 8 - 12tr và hoa hồng thưởng
- Hoa hồng theo dự án
- Thưởng lương tháng 13
- Được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước
- Môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo
- Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, sinh nhật.
4. Địa chỉ làm việc
4.
Địa chỉ làm việc
- Tầng 8 Tòa nhà Hội Phụ Nữ | Số 7 Tôn Thất Thuyết - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội
5. Thời gian làm việc
5.
Thời gian làm việc
- Sáng 8h00 – 12h00
- Chiều 13h30 – 17h30
- Nghỉ trưa 1h30
- Làm từ thứ 2 đến thứ 7 (tháng nghỉ 2 thứ 7)
- Hoa hồng theo dự án
- Thưởng lương tháng 13
- Được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước
- Môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo
- Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, sinh nhật.
4. Địa chỉ làm việc
4.
Địa chỉ làm việc
- Tầng 8 Tòa nhà Hội Phụ Nữ | Số 7 Tôn Thất Thuyết - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội
5. Thời gian làm việc
5.
Thời gian làm việc
- Sáng 8h00 – 12h00
- Chiều 13h30 – 17h30
- Nghỉ trưa 1h30
- Làm từ thứ 2 đến thứ 7 (tháng nghỉ 2 thứ 7)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CELA GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI