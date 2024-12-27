Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 18 Nguyễn Văn Mại, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Tiếp xúc với Khách hàng trong các cuộc họp trao đổi về yêu cầu của Khách hàng, xây dựng và gửi Báo giá cho Khách hàng, thực hiện các công việc hỗ trợ để ký Hợp đồng với Khách hàng;

Hỗ trợ Giám đốc QHKH xác định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chính sách giá cho Khách hàng;

Cung cấp thông tin yêu cầu của Khách hàng cho các bên liên quan để chuẩn bị việc vận hành hệ thống công nghệ và dịch vụ theo Hợp đồng đã ký kết;

Hướng dẫn sử dụng cho Khách hàng khi KH phát sinh nhu cầu cần hỗ trợ;

Theo dõi sự cố trong quá trình cung cấp dịch vụ cho KH để đề xuất xử lý.

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh... hoặc các chuyên ngành liên quan;

Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trở lên ở vị trí tương đương;

Có kinh nghiệm làm việc với hồ sơ, giấy tờ;

Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao;

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

Giao tiếp tốt, thái độ tích cực.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, 8h30’-17h30’

Thử việc 2 tháng, lương thử việc hưởng 85% lương chính thức;

Nghỉ phép năm: 12 ngày làm việc / năm và các chế độ nghỉ phép / nghỉ lễ khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam;

Có chi phí phúc lợi vào các ngày Lễ - Tết và sinh nhật, hiếu hỉ, thăm hỏi....;

Đóng Bảo hiểm Xã hội theo quy định;

Có chế độ khám sức khoẻ hàng năm, bảo hiểm sức khỏe PTI 24/7

Có phụ cấp: xăng xe, điện thoại, trang phục, ăn ca;

Cung cấp trang thiết bị phục vụ công việc như máy tính cấu hình cao, màn hình phụ;

Đánh giá hiệu quả làm việc và review lương định kỳ 1 lần/ năm;

Có 13 tháng lương cứng, thưởng cuối năm dựa vào KPI cá nhân và hiệu quả kinh doanh của công ty;

Môi trường làm việc cởi mở, trang phục thoải mái

