Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 18 Nguyễn Văn Mại, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp xúc với Khách hàng trong các cuộc họp trao đổi về yêu cầu của Khách hàng, xây dựng và gửi Báo giá cho Khách hàng, thực hiện các công việc hỗ trợ để ký Hợp đồng với Khách hàng;
Hỗ trợ Giám đốc QHKH xác định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chính sách giá cho Khách hàng;
Cung cấp thông tin yêu cầu của Khách hàng cho các bên liên quan để chuẩn bị việc vận hành hệ thống công nghệ và dịch vụ theo Hợp đồng đã ký kết;
Hướng dẫn sử dụng cho Khách hàng khi KH phát sinh nhu cầu cần hỗ trợ;
Theo dõi sự cố trong quá trình cung cấp dịch vụ cho KH để đề xuất xử lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh... hoặc các chuyên ngành liên quan;
Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trở lên ở vị trí tương đương;
Có kinh nghiệm làm việc với hồ sơ, giấy tờ;
Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
Giao tiếp tốt, thái độ tích cực.

Tại Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6, 8h30’-17h30’
Thử việc 2 tháng, lương thử việc hưởng 85% lương chính thức;
Nghỉ phép năm: 12 ngày làm việc / năm và các chế độ nghỉ phép / nghỉ lễ khác theo quy định của Luật Lao động Việt Nam;
Có chi phí phúc lợi vào các ngày Lễ - Tết và sinh nhật, hiếu hỉ, thăm hỏi....;
Đóng Bảo hiểm Xã hội theo quy định;
Có chế độ khám sức khoẻ hàng năm, bảo hiểm sức khỏe PTI 24/7
Có phụ cấp: xăng xe, điện thoại, trang phục, ăn ca;
Cung cấp trang thiết bị phục vụ công việc như máy tính cấu hình cao, màn hình phụ;
Đánh giá hiệu quả làm việc và review lương định kỳ 1 lần/ năm;
Có 13 tháng lương cứng, thưởng cuối năm dựa vào KPI cá nhân và hiệu quả kinh doanh của công ty;
Môi trường làm việc cởi mở, trang phục thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM

Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 1/18 Nguyễn Văn Mại, Phường 4

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

