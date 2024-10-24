Tuyển Trợ lý giám đốc Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trợ lý giám đốc Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Cty J&T Express (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Cty J&T Express (Việt Nam)

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Cty J&T Express (Việt Nam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 386 Điểu Xiển, Phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ Giám Đốc trong việc điều hành, giám sát kho
- Tiếp nhận, rà soát công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng ban, bộ phận, đơn vị trực thuộc xin ý kiến Giám đốc phê duyệt.
- Thông dịch, phiên dịch cho Giám Đốc trong công tác đối nội, đối ngoại, quan hệ giao dịch với khách hàng, đối tác...
- Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành; Tiếng Trung nghe nói đọc viết thành thạo, giao tiếp tốt, chứng chỉ HSK4 trở lên
- Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm tại vị trí trợ lý giám đốc
- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc, năng động sáng tạo và có khả năng tổ chức quản lý tốt
- Có kỹ năng thuyết phục và đàm phán
- Có thể tăng ca theo tính chất công việc

Tại Cty J&T Express (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thoả thuận theo năng lực
- Hưởng đầy đủ các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN; nghỉ phép hàng năm.
- Tăng lương, thưởng theo chính sách đãi ngộ của công ty.
- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.
- Cơ hội học hỏi, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty J&T Express (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cty J&T Express (Việt Nam)

Cty J&T Express (Việt Nam)

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 173/388, Đường Điểu Xiển, Tổ 5, Khu Phố 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

