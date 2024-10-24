Tuyển Trợ lý giám đốc Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 386 Điểu Xiển, Phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ Giám Đốc trong việc điều hành, giám sát kho

- Tiếp nhận, rà soát công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng ban, bộ phận, đơn vị trực thuộc xin ý kiến Giám đốc phê duyệt.

- Thông dịch, phiên dịch cho Giám Đốc trong công tác đối nội, đối ngoại, quan hệ giao dịch với khách hàng, đối tác...

- Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành; Tiếng Trung nghe nói đọc viết thành thạo, giao tiếp tốt, chứng chỉ HSK4 trở lên

- Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm tại vị trí trợ lý giám đốc

- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc, năng động sáng tạo và có khả năng tổ chức quản lý tốt

- Có kỹ năng thuyết phục và đàm phán

- Có thể tăng ca theo tính chất công việc

Tại Cty J&T Express (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thoả thuận theo năng lực

- Hưởng đầy đủ các chính sách về BHXH, BHYT, BHTN; nghỉ phép hàng năm.

- Tăng lương, thưởng theo chính sách đãi ngộ của công ty.

- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.

- Cơ hội học hỏi, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty J&T Express (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.