Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty CP Phát triển và chuyển giao công nghệ Kinh Bắc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty CP Phát triển và chuyển giao công nghệ Kinh Bắc
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Công ty CP Phát triển và chuyển giao công nghệ Kinh Bắc

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty CP Phát triển và chuyển giao công nghệ Kinh Bắc

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số B10, Ngõ 152 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Trợ lý Tổng Giám đốc về Xây dựng chiến lược
- Chủ trì biên soạn và tham mưu bản chiến lược năm có tầm nhìn thực hiện kế hoạch 5 năm, kế hoạch quý
- Tham mưu Tổng Giám đốc, các chi nhánh, phòng ban và CBNV về thực hiện chiến lược phát triển Công ty
2. Công tác sàng lọc báo cáo: Ngày, tuần, tháng, quý, năm, biên bản họp và góp ý Báo cáo, Biên bản họp các phòng Ban
- Báo cáo ngày: Cho ý kiến và góp ý, báo cáo Tổng Giám đốc các công việc phát sinh
- Báo cáo Tuần/Tháng: Định kỳ lọc, đọc báo cáo và cho ý kiến góp ý, báo cáo Tổng Giám đốc các công việc phát sinh
- Báo cáo đặc thù, chuyên ngành: Tổng hợp báo cáo Tổng giám đốc, báo cáo Tổng Giám đốc các công việc phát sinh.
- Theo dõi, báo cáo họp của các phòng ban
- Thay mặt Tổng Giám đốc: Nhắc các bộ phận, Phòng ban, Cán bộ về: Deadline báo cáo định kỳ và báo cáo đặc thù. Từ đó định kỳ ngày, tuần, tháng, quý: Báo cáo Tổng Giám đốc các việc đã được chỉ đạo và giám sát các việc đã được chỉ đạo trước đó, định kỳ sáng trước 9h làm việc.
3. Công tác theo dõi, giám sát các chi nhánh, phòng ban, cán bộ thực hiện “chỉ đạo, hướng dẫn” “định hướng của Tổng giám đốc”:
- Thay mặt Tổng Giám đốc : tham gia họp, công tác tham gia công việc nội bộ của bất cứ phòng ban, chi nhánh để làm tốt công tác giám sát, kiểm tra và chỉ đạo của Tổng Giám đốc.
- Được phép nhân danh Tổng Giám đốc: Trong các tình huống gấp – góp ý, chỉ đạo các phòng ban, bộ phận thực hiện ý kiến chỉ đạo Tổng Giám đốc.
4. Công tác “Trợ lý Tổng giám đốc” công tác văn phòng TGĐ
- Công tác lưu trữ công văn, tài liệu báo cáo, tài liệu phòng “Tổng Giám đốc” (Không bao gồm các việc lưu trữ và tài liệu do Phòng Nhân sự quản lý)
- Công tác quản lý cơ sở dữ liệu, tài liệu và tài sản văn phòng làm việc TGĐ khu vực cả nước.
- Chuẩn bị báo cáo, diễn văn: Họp, meeting và tham gia nội dung khác với công tác trợ lý
5. Trợ lý Tổng Giám đốc Đối nội – Đối ngoại
6. Thực hiện công việc khác khi được Tổng Giám đốc giao

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ
- Bằng cấp: Đại học hoặc trên Đại học
- Kinh nghiệm trên 1 năm công việc tương đương
- Chuyên ngành: Luật, Thư ký văn phòng, Nhân sự cấp cao
- Ngoại ngữ Giao tiếp tiếng Anh tốt, có khả năng dịch thuật là một lợi thế
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Kỹ năng mềm – Quản lý: Lập kế hoạch, tham gia tổ chức thực hiện và phối hợp giám sát công việc khoa học.
- Sâu sắc, nhanh nhạy và linh động trong công việc.
- Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao
- Tiếp cận công việc nhanh, xử lý thông tin tốt
- Độc thân
- Hồ sơ rõ ràng, mạch lạc
- Nhanh nhẹn, sẵn sàng đi công tác ngắn ngày và công tác dài ngày
- Có tính độc lập và kỷ luật cao
- Khả năng nói chuyện, thuyết trình và quản trị là ưu thế
- Trung thực, thật thà
- Có khả năng gắn bó lâu dài.

Tại Công ty CP Phát triển và chuyển giao công nghệ Kinh Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 -15 triệu bao gồm LCB + Phụ cấp (Cơm trưa, điện thoại, xăng xe)
- Tham gia đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước
- Hưởng các chế độ thưởng cứng của công ty như (Sinh nhật, ngày 30/4 – 1/5, ngày 8/3, Ngày 20/10, lương tháng 13, lễ tết ...)
- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm /lần
- Tăng lương 1 năm/lần đối với nhân viên và 1 năm/ 2 lần đối với cấp quản lý
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung thân thiện, trẻ trung, năng động
- Được trang bị máy tính & điện thoại di động làm việc
- Tham gia các buổi team-building cùng công ty một năm 2 lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Phát triển và chuyển giao công nghệ Kinh Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Phát triển và chuyển giao công nghệ Kinh Bắc

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 51 tổ dân phố Đông Ngạc 7, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

