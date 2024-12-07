Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 829 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 829 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 829
Ngày đăng tuyển: 07/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 829

Trợ lý giám đốc

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 829

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 04, đường số 5A, P Bình Trị Đông B,, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Hỗ trợ công việc hành chính và điều phối công việc hằng ngày
- Sắp xếp lịch hẹn, cuộc họp và chuẩn bị tài liệu, hồ sơ cho Giám đốc
- Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ, tuổi từ 23 - 35 tuổi
- Giới tính: Nữ,
- Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các chuyên ngành liên quan
- Tính cách: nhay bén, nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt
- Đi công tác trong và ngoài nước
- Tiếng Anh hoặc tiếng Trung: trung cấp trở lên (viết và đọc), sơ cấp (nói và nghe)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 829 Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
- Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.
- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Nhà nước
- Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của Công ty như: thưởng lễ, Tết và các khoản thưởng khác theo
hiệu quả công việc, đánh giá điều chỉnh lương định kỳ theo năng lực và kết quả công việc
YÊU CẦU HỒ SƠ:
- Đơn xin việc.
- CV (nêu rõ kinh nghiệm làm việc và kỹ năng).
- Bằng cấp liên quan.
- CCCD bảng photo công chứng
- Ảnh 3x4.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 829

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 829

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 829

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 04 Đường số 5A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-giam-doc-thu-nhap-9-5-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job266424
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Hạn nộp: 28/09/2025
Quảng Ngãi Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 34 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN
Hạn nộp: 28/09/2025
Quảng Ngãi Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SASIN
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM HẢI NGUYÊN
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH 4 Pixos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH 4 Pixos
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VĨNH THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VĨNH THỊNH
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc B.y.f.a.s Co.,ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD B.y.f.a.s Co.,ltd
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FOCALLURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FOCALLURE
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH AM Accounting làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu Công ty TNHH AM Accounting
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ RESTART làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ RESTART
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Tomi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Tomi
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VILACASA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VILACASA VIỆT NAM
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẦU TƯ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẦU TƯ VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Tomi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Tomi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN SOCIAL ELITE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SOCIAL ELITE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty Cổ Phần Công Nghệ KAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ KAS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH SALEREAL INVESTMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY TNHH SALEREAL INVESTMENT
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 23 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SỎI THÁI
18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BEYONDK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BEYONDK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH SX & TM Kingblue làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH SX & TM Kingblue
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc HỘ KINH DOANH NGÔ HIỂN DŨNG TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 5 Triệu HỘ KINH DOANH NGÔ HIỂN DŨNG TIẾN
Trên 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH MTV Cơ Bản làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH MTV Cơ Bản
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thuận Quân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thuận Quân
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CP QUỐC TẾ GM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CP QUỐC TẾ GM GROUP
9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH RECHIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH RECHIC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thương Mại An Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thương Mại An Thịnh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm