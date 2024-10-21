Tuyển Trợ lý giám đốc CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MÊKÔNG-QUÁN ĂN ÚT CÀ MAU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 215 Điện Biên Phủ, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Hỗ trợ GĐ điều phối hoạt động hằng ngày của Nhà hàng Quản lý lịch trình, sắp xếp các cuộc họp và sự kiện Giám sát dịch vụ khách hàng và quy trình vận hành nhà hàng Theo dõi các báo cáo kinh doanh Phối hợp các bộ phận để giải quyết các vấn đề và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối nghiệp cao đẳng trở lên Có 1 - 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng hoặc vị trí tương đương Kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp tốt, xử lý vấn đề linh hoạt Thành thạo tin học văn phòng Có thể đọc hiểu các báo cáo số liệu là điểm cộng

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MÊKÔNG-QUÁN ĂN ÚT CÀ MAU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10.000.000đ - 12.000.000đ + Thưởng theo hiệu suất Bảo hiểm đầy đủ theo quy định Đào tạo, phát triển kỹ năng, nghỉ phép năm Có phụ cấp khi hiệu xuất công việc tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MÊKÔNG-QUÁN ĂN ÚT CÀ MAU

