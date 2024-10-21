Tuyển Trợ lý giám đốc CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MÊKÔNG-QUÁN ĂN ÚT CÀ MAU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MÊKÔNG-QUÁN ĂN ÚT CÀ MAU
- Hồ Chí Minh: 215 Điện Biên Phủ, Quận 3
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Hỗ trợ GĐ điều phối hoạt động hằng ngày của Nhà hàng
Quản lý lịch trình, sắp xếp các cuộc họp và sự kiện
Giám sát dịch vụ khách hàng và quy trình vận hành nhà hàng
Theo dõi các báo cáo kinh doanh
Phối hợp các bộ phận để giải quyết các vấn đề và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối nghiệp cao đẳng trở lên
Có 1 - 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng hoặc vị trí tương đương
Kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp tốt, xử lý vấn đề linh hoạt
Thành thạo tin học văn phòng
Có thể đọc hiểu các báo cáo số liệu là điểm cộng
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MÊKÔNG-QUÁN ĂN ÚT CÀ MAU Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 10.000.000đ - 12.000.000đ + Thưởng theo hiệu suất
Bảo hiểm đầy đủ theo quy định
Đào tạo, phát triển kỹ năng, nghỉ phép năm
Có phụ cấp khi hiệu xuất công việc tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MÊKÔNG-QUÁN ĂN ÚT CÀ MAU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
