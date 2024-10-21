Tuyển Trợ lý giám đốc CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MÊKÔNG-QUÁN ĂN ÚT CÀ MAU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MÊKÔNG-QUÁN ĂN ÚT CÀ MAU
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Trợ lý giám đốc

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 215 Điện Biên Phủ, Quận 3

Hỗ trợ GĐ điều phối hoạt động hằng ngày của Nhà hàng Quản lý lịch trình, sắp xếp các cuộc họp và sự kiện Giám sát dịch vụ khách hàng và quy trình vận hành nhà hàng Theo dõi các báo cáo kinh doanh Phối hợp các bộ phận để giải quyết các vấn đề và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh
Hỗ trợ GĐ điều phối hoạt động hằng ngày của Nhà hàng
Quản lý lịch trình, sắp xếp các cuộc họp và sự kiện
Giám sát dịch vụ khách hàng và quy trình vận hành nhà hàng
Theo dõi các báo cáo kinh doanh
Phối hợp các bộ phận để giải quyết các vấn đề và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh

Tối nghiệp cao đẳng trở lên Có 1 - 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng hoặc vị trí tương đương Kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp tốt, xử lý vấn đề linh hoạt Thành thạo tin học văn phòng Có thể đọc hiểu các báo cáo số liệu là điểm cộng
Tối nghiệp cao đẳng trở lên
Có 1 - 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng hoặc vị trí tương đương
Kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp tốt, xử lý vấn đề linh hoạt
Thành thạo tin học văn phòng
Có thể đọc hiểu các báo cáo số liệu là điểm cộng

Lương 10.000.000đ - 12.000.000đ + Thưởng theo hiệu suất Bảo hiểm đầy đủ theo quy định Đào tạo, phát triển kỹ năng, nghỉ phép năm Có phụ cấp khi hiệu xuất công việc tốt
Lương 10.000.000đ - 12.000.000đ + Thưởng theo hiệu suất
Bảo hiểm đầy đủ theo quy định
Đào tạo, phát triển kỹ năng, nghỉ phép năm
Có phụ cấp khi hiệu xuất công việc tốt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 512 Nguyễn Thị Minh Khai, P2, Q3

