Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 136A Bùi Văn Ba, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Đến 10 Triệu

Phiên dịch và dịch thuật tài liệu cho Giám đốc bằng tiếng Trung hoặc Tiếng Anh (thành thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh) Đi tiếp khách, đàm phán kí kết hợp đồng cùng Giám đốc (có khả năng giao tiếp, đàm phán thuyết phục tốt và có ngoại hình ưa nhìn, phù hợp công việc giao tiếp khách hàng) Làm các công việc hành chính, văn phòng khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo ít nhất 1 ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Ngoại hình ưa nhìn (phù hợp đi giao tiếp, đàm phán). Khả năng giao tiếp tốt: đàm phán, thuyết phục khách hàng. Thành thạo tin học văn phòng và các công việc hành chính văn phòng. Tốt nghiệp đại học ưu tiên các ngành: ngoại ngữ, kinh tế... Có kinh nghiệm làm những công việc trên tối thiểu 1 năm. Chỉ tuyển: Nữ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000/tháng. Thử việc 02 tháng. Hết thử việc được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI

