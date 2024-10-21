Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI

Mức lương
Đến 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 136A Bùi Văn Ba, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Đến 10 Triệu

Phiên dịch và dịch thuật tài liệu cho Giám đốc bằng tiếng Trung hoặc Tiếng Anh (thành thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh) Đi tiếp khách, đàm phán kí kết hợp đồng cùng Giám đốc (có khả năng giao tiếp, đàm phán thuyết phục tốt và có ngoại hình ưa nhìn, phù hợp công việc giao tiếp khách hàng) Làm các công việc hành chính, văn phòng khác theo yêu cầu của Giám đốc.
Phiên dịch và dịch thuật tài liệu cho Giám đốc bằng tiếng Trung hoặc Tiếng Anh (thành thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh)
Đi tiếp khách, đàm phán kí kết hợp đồng cùng Giám đốc (có khả năng giao tiếp, đàm phán thuyết phục tốt và có ngoại hình ưa nhìn, phù hợp công việc giao tiếp khách hàng)
Làm các công việc hành chính, văn phòng khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo ít nhất 1 ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Ngoại hình ưa nhìn (phù hợp đi giao tiếp, đàm phán). Khả năng giao tiếp tốt: đàm phán, thuyết phục khách hàng. Thành thạo tin học văn phòng và các công việc hành chính văn phòng. Tốt nghiệp đại học ưu tiên các ngành: ngoại ngữ, kinh tế... Có kinh nghiệm làm những công việc trên tối thiểu 1 năm. Chỉ tuyển: Nữ
Thành thạo ít nhất 1 ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Trung.
Ngoại hình ưa nhìn (phù hợp đi giao tiếp, đàm phán).
Khả năng giao tiếp tốt: đàm phán, thuyết phục khách hàng.
Thành thạo tin học văn phòng và các công việc hành chính văn phòng.
Tốt nghiệp đại học ưu tiên các ngành: ngoại ngữ, kinh tế...
Có kinh nghiệm làm những công việc trên tối thiểu 1 năm.
Chỉ tuyển: Nữ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000/tháng. Thử việc 02 tháng. Hết thử việc được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Mức lương: 10.000.000/tháng.
Thử việc 02 tháng.
Hết thử việc được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SAMURAI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 136A, đường Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

