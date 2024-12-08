Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN V VALLEY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: L18 - Tầng 18, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện quản lý, giám sát thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên

- Tiếp nhận và triển khai các chỉ đạo của giám đốc xuống các phòng ban

- Lập báo cáo kết quả định kỳ cho giám đốc hoặc trưởng phòng ban công ty.

- Theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện công việc liên quan đến nhân sự, ngân sách của công ty

- Đại diện cho giám đốc đưa ra quyết định trong quyền hạn hoặc thay mặt khi giám đốc vắng mặt.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên.

- Nữ sinh năm 1999 hoặc 2002

- Tiếng Anh đọc - hiểu tốt

- Ưu tiên ngoại hình sáng ưa nhìn, cao ráo.

- Tinh thần chủ động và trách nhiệm. Nhanh nhẹn, nhiệt tình chịu áp lực công việc cao

- Khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt

- Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN V VALLEY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh từ 10-15 Triệu. Lương + Thưởng hấp dẫn + Phụ cấp. Thu nhập theo năng lực & được điều chỉnh tăng lương sau 6 tháng.

- Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13 theo KPI

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác: BHXH, BHYT, BHTN, theo luật Lao động

- Có cơ hội tham gia đào tạo chuyên muôn, nghiệp vụ kỹ năng mềm

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý sau 6 tháng – 1 năm làm việc.

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, chế độ đãi ngộ nhân tài tốt

- Tham gia nhiều hoạt động nâng cao kiến thức & kỹ năng quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN V VALLEY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin