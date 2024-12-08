Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN V VALLEY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN V VALLEY
- Hồ Chí Minh: L18
- Tầng 18, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Thực hiện quản lý, giám sát thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên
- Tiếp nhận và triển khai các chỉ đạo của giám đốc xuống các phòng ban
- Lập báo cáo kết quả định kỳ cho giám đốc hoặc trưởng phòng ban công ty.
- Theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện công việc liên quan đến nhân sự, ngân sách của công ty
- Đại diện cho giám đốc đưa ra quyết định trong quyền hạn hoặc thay mặt khi giám đốc vắng mặt.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ sinh năm 1999 hoặc 2002
- Tiếng Anh đọc - hiểu tốt
- Ưu tiên ngoại hình sáng ưa nhìn, cao ráo.
- Tinh thần chủ động và trách nhiệm. Nhanh nhẹn, nhiệt tình chịu áp lực công việc cao
- Khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt
- Thành thạo tin học văn phòng.
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN V VALLEY Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13 theo KPI
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác: BHXH, BHYT, BHTN, theo luật Lao động
- Có cơ hội tham gia đào tạo chuyên muôn, nghiệp vụ kỹ năng mềm
- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý sau 6 tháng – 1 năm làm việc.
-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, chế độ đãi ngộ nhân tài tốt
- Tham gia nhiều hoạt động nâng cao kiến thức & kỹ năng quản lý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN V VALLEY
