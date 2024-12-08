Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN V VALLEY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN V VALLEY
Ngày đăng tuyển: 08/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Trợ lý giám đốc

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN V VALLEY

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: L18

- Tầng 18, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện quản lý, giám sát thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên
- Tiếp nhận và triển khai các chỉ đạo của giám đốc xuống các phòng ban
- Lập báo cáo kết quả định kỳ cho giám đốc hoặc trưởng phòng ban công ty.
- Theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện công việc liên quan đến nhân sự, ngân sách của công ty
- Đại diện cho giám đốc đưa ra quyết định trong quyền hạn hoặc thay mặt khi giám đốc vắng mặt.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên.
- Nữ sinh năm 1999 hoặc 2002
- Tiếng Anh đọc - hiểu tốt
- Ưu tiên ngoại hình sáng ưa nhìn, cao ráo.
- Tinh thần chủ động và trách nhiệm. Nhanh nhẹn, nhiệt tình chịu áp lực công việc cao
- Khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt
- Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN V VALLEY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh từ 10-15 Triệu. Lương + Thưởng hấp dẫn + Phụ cấp. Thu nhập theo năng lực & được điều chỉnh tăng lương sau 6 tháng.
- Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13 theo KPI
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác: BHXH, BHYT, BHTN, theo luật Lao động
- Có cơ hội tham gia đào tạo chuyên muôn, nghiệp vụ kỹ năng mềm
- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý sau 6 tháng – 1 năm làm việc.
-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, chế độ đãi ngộ nhân tài tốt
- Tham gia nhiều hoạt động nâng cao kiến thức & kỹ năng quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN V VALLEY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN V VALLEY

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN V VALLEY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12 Võ Thị Sáu, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

