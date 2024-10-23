Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

-Triển khai chỉ đạo từ Ban Giám đốc (BGĐ) đến các phòng ban nghiệp vụ liên quan đến các vấn đề khách hàng, đơn hàng, quy trình phối hợp giữa các phòng ban.
-Tổng hợp/ phân tích dữ liệu báo cáo từ Trưởng bộ phận để BGĐ có cái nhìn tổng quan về hoạt động công ty và đưa ra những hoạch định mới trong tương lai.
-Hỗ trợ cho BGĐ trong vấn đề khai thác khách hàng mới và chăm sóc khách hàng mới.
- Phối hợp cùng Trưởng các phòng ban để tư vấn/ xây dựng bảng báo giá thủ tục xuất nhập khẩu, khai hải quan, vận chuyển và các dịch vụ phụ trội khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ
Trình độ
- Hoa văn giao tiếp lưu loát, đã từng làm trong lĩnh vực khai quan hải quan, xuất nhập khẩu, Logistics là một lợi thế. Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Kỹ năng
Kỹ năng
- Tư duy tốt về dịch vụ chăm sóc khách hàng, giao tiếp tốt, thông minh và nhạy bén trong các hành vi ứng xử
- Thành thạo kỹ năng giao tiếp, trình bày, đàm phán thương lượng, giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13 theo quy định của Nhà nước. Hưởng chế độ bảo hiểm theo luật và các quy định khác của Công ty Kiểm tra sức khỏe hàng năm Du lịch, nghỉ mát, team building cùng công ty. Môi trường làm việc năng động, trẻ trung Mức lương cạnh tranh với thị trường, thỏa thuận theo năng lực
Thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13 theo quy định của Nhà nước.
Hưởng chế độ bảo hiểm theo luật và các quy định khác của Công ty
Kiểm tra sức khỏe hàng năm
Du lịch, nghỉ mát, team building cùng công ty.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung
Mức lương cạnh tranh với thị trường, thỏa thuận theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN THƯƠNG MẠI RỒNG Á CHÂU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 273B Tôn Đản, Phường 15, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

