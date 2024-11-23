Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HT COS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Đóng gói tài liệu trong công việc, cuộc họp...

Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, báo cáo cho cuộc họp

Tiếp nhận, xử lý thông tin, sắp xếp lịch hẹn, cuộc họp cho Giám đốc.

Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý, theo dõi các dự án, kế hoạch của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.