Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HT COS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HT COS
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HT COS

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HT COS

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vạn Phúc

- Hà Đông

- Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Đóng gói tài liệu trong công việc, cuộc họp...
Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, báo cáo cho cuộc họp
Tiếp nhận, xử lý thông tin, sắp xếp lịch hẹn, cuộc họp cho Giám đốc.
Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý, theo dõi các dự án, kế hoạch của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết Edit video cơ bản bằng điện thoại

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HT COS Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày lễ Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HT COS

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HT COS

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HT COS

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 27-D, Khu nhà ở thấp tầng tại ô đất A10 Nam Trung Yên, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

