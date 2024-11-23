Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HT COS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HT COS
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Vạn Phúc
- Hà Đông
- Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Đóng gói tài liệu trong công việc, cuộc họp...
Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, báo cáo cho cuộc họp
Tiếp nhận, xử lý thông tin, sắp xếp lịch hẹn, cuộc họp cho Giám đốc.
Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý, theo dõi các dự án, kế hoạch của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết Edit video cơ bản bằng điện thoại
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HT COS Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các ngày lễ Tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HT COS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
