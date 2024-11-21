Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GMENG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 28 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi,, Quận 2

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Hỗ trợ sếp người Trung Quốc trong quá trình biên, phiên dịch.

Quản lý và theo dõi lịch trình làm việc, họp hành và các công việc liên quan đến Hành Chính.

Kết nối hiệu quả thông tin giữa các phòng ban.

Các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu : Tiếng Trung giao tiếp tốt.

Có kinh nghiệm Trợ lý/HCNS.

Có khả năng xử lý vấn đề, quản lý thời gian cá nhân.

Linh hoạt, chủ động trong công việc.

Chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GMENG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.00 - 13.000.000 VND. (Deal trực tiếp khi phỏng vấn)

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Làm việc trong môi trường năng động, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GMENG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin