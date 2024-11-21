Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GMENG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GMENG
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GMENG

Hành chính

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GMENG

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 28 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi,, Quận 2

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Hỗ trợ sếp người Trung Quốc trong quá trình biên, phiên dịch.
Quản lý và theo dõi lịch trình làm việc, họp hành và các công việc liên quan đến Hành Chính.
Kết nối hiệu quả thông tin giữa các phòng ban.
Các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu : Tiếng Trung giao tiếp tốt.
Có kinh nghiệm Trợ lý/HCNS.
Có khả năng xử lý vấn đề, quản lý thời gian cá nhân.
Linh hoạt, chủ động trong công việc.
Chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GMENG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.00 - 13.000.000 VND. (Deal trực tiếp khi phỏng vấn)
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.
Làm việc trong môi trường năng động, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GMENG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GMENG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GMENG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 28 Bát Nàn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

