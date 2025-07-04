Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 51 Nguyễn Khoái - Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng ...và 1 địa điểm khác, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc:

Số 299 Minh Khai - Từ Sơn - Bắc Ninh

Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 17h30 nghỉ trưa từ 12h00 đến 13h30 hàng ngày nghỉ 1 ngày trong tuần.

- Chuyên ngành sửa chữa điện tử phần cứng bao gồm Laptop, Macbook.

- Thực hiện các công việc tháo lắp, thay thế linh kiện theo chuyên nghành trên.

- Thực hiện công việc sửa chữa các chi tiết phần cứng trên bo mạch chủ Laptop, Macbook.

- Sử dụng thành thạo máy đo, máy hàn và các thiết bị đo chuyên dụng khác.

- Sửa chữa các dòng điện thoại.

- Có khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng giao tiếp tốt.

- Có khả năng truyền đạt và đào tạo hướng dẫn cho nhân viên kỹ thuật khác.

- Thực hiện các công việc khác phát sinh đột xuất theo yêu cầu.

– Thực hiện các công việc kỹ thuật , bảo hành khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật, CNTT;

– Hiểu biết tốt về các thiết bị IT, máy tính,...

– Trung thực, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

– Có thể làm việc theo ca, chịu được áp lực công việc, chủ động trong công việc.

- Có kinh nghiệm từ 2 năm trong ngành.

- Yêu thích công việc. Ưu tiên ứng viên am hiểu về sửa chữa điện thoại, Laptop, Macbook...

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập: từ 10.000.000 đ – 13.000.000 đ + thưởng KPI doanh số

- Thưởng KPI theo doanh số đạt đươc

– Chính sách lương, thưởng, BHXH, Chế độ phúc lợi theo Luật định và theo quy định công ty.

– Thưởng tết theo kết quả kinh doanh năm.

– Thưởng các ngày Lễ lớn: Tết, 30/4, 2/9....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company

