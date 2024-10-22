Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: KCN Quế Võ
- Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận
Xử lý hệ thống, bất thường, chấm công
Khai đơn tăng ca, nghỉ phép, nghỉ việc
Phiên dịch khi cần thiết
Làm báo cáo nhân lực thực tế hàng ngày
Các công việc cấp trên giao phó
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng trung 4 kĩ năng tốt Tin học văn phòng Có thể tăng ca
Tiếng trung 4 kĩ năng tốt
Tin học văn phòng
Có thể tăng ca
Tại Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHYT, BHTN,BHXH theo luật lao động Việt Nam Làm việc trong môi trường năng động, cơ hộ thăng tiến cao Mỗi năm xét duyệt tăng lương, nâng bậc 1 lần Du lịch Thưởng giữa năm, thưởng lễ tết, lương thứ 13...
Tham gia BHYT, BHTN,BHXH theo luật lao động Việt Nam
Làm việc trong môi trường năng động, cơ hộ thăng tiến cao
Mỗi năm xét duyệt tăng lương, nâng bậc 1 lần
Du lịch
Thưởng giữa năm, thưởng lễ tết, lương thứ 13...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
