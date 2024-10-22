Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Quế Võ - Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Xử lý hệ thống, bất thường, chấm công Khai đơn tăng ca, nghỉ phép, nghỉ việc Phiên dịch khi cần thiết Làm báo cáo nhân lực thực tế hàng ngày Các công việc cấp trên giao phó

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng trung 4 kĩ năng tốt Tin học văn phòng Có thể tăng ca

Tại Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHYT, BHTN,BHXH theo luật lao động Việt Nam Làm việc trong môi trường năng động, cơ hộ thăng tiến cao Mỗi năm xét duyệt tăng lương, nâng bậc 1 lần Du lịch Thưởng giữa năm, thưởng lễ tết, lương thứ 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MPT Solution (Việt Nam)

