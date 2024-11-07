Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trường Tiểu học, THCS & THPT Ngôi Sao Hà Nội

- Hoàng Mai, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát kế hoạch, báo cáo tuần/tháng
Theo dõi, nhắc nhở các phòng/bộ phận/tổ thực hiện lập và báo cáo công việc đúng thời gian quy định; cảnh báo các phòng ban về các công việc phải gia hạn nhiều tuần; đảm bảo các phòng ban có thông tin đầy đủ các việc TGĐ giao và các công việc theo kế hoạch
Kiểm soát các công việc trong báo cáo tháng/tuần đảm bảo đầy đủ các việc TGĐ giao và các công việc theo kế hoạch
Tổng hợp báo cáo, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động chung của các phòng/ ban theo yêu cầu của TGĐ
2. Kiểm soát tài liệu trình ký TGĐ
Kiểm soát danh mục tài liệu, biểu mẫu đảm bảo đúng quy định
Kiểm soát nội dung trình ký đảm bảo không có sai sót
3. Kiểm soát nội bộ
Lập kế hoạch kiểm soát tuần, tháng, quý
Kiểm soát việc thực hiện quy định, quy trình của tất cả CB,GV-NV
Lập báo cáo các trường hợp vi phạm, phân tích nguyên nhân và giải pháp điều chỉnh
Cảnh báo các rủi ro của quy trình hiện tại, đề xuất phương án cải tiến phù hợp
Xây dựng và triển khai chương trình, phong trào thi đua, tuân thủ trong nhà trường
Phối hợp với phòng Truyền thông để tuyên truyền, đào tạo ý thức tuân thủ trong Nhà trường
4. Soạn thảo các công văn, hợp đồng theo yêu cầu
5. Các công việc trợ lý khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong ngành Giáo dục.
- Có ngoại hình dễ nhìn, kỹ năng giao tiếp tốt.
- Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.
- Kỹ năng: quản lý thời gian, sắp xếp lịch họp, đàm phán, ngoại giao, thương lượng, truyền đạt.
- Chịu được áp lực cao, thích ứng nhanh, nhạy bén, trách nhiệm, có tinh thần cầu tiến.

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương và quyền lợi: cạnh tranh tùy thuộc và kinh nghiệm và năng lực
- Phụ cấp ăn 1 triệu/tháng, tham gia BHXH, BHYT...và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
- Được tài trợ 100% học phí cho con cán bộ quản lý khi ký HĐLĐ chính thức, giảm thêm 50% học phí cho con thứ hai của cán bộ quản lý khi có thâm niên làm việc từ 3 năm trở lên; tài trợ 50% tiền học phí cho con GV-NV ngay khi ký HĐLĐ chính thức, giảm 100% học phí cho con thứ nhất và 50% học phí cho con thứ hai khi GV-NV có thâm niên làm việc từ 3 năm trở lên; miễn phí 100% tiền ăn và tiền bán trú cho con CBGV-NV khi ký HĐLĐ chính thức.
- Thưởng các ngày Lễ tết trong năm, thưởng năm học, thưởng 20/11, thưởng thâm niên, thưởng Tết Âm lịch...
- Nghỉ mát năm, thăm hỏi hiếu hỉ, ốm đau, các hoạt động gắn kết nhân viên.
- Được làm việc trong môi trường thân thiện và có các nhà giáo tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô

Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ô đất TH và PT thuộc KĐT mới Kim Văn – Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

