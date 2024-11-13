Tuyển Hành chính AA Corporation Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại AA Corporation Pro Company
- Hồ Chí Minh: 199C Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho PGĐ. Thiết kế.
Phụ trách và phối hợp với các phòng Ban nội bộ để thực hiện các công việc về Hành chính của Trung Tâm Thiết Kế (TTTK).
Tổ chức, lưu trữ, quản lý hồ sơ, dữ liệu theo quy trình ISO của Công ty;
Quản lý hồ sơ, dữ liệu chấm công của Nhân sự.
Theo sát Workflow, hỗ trợ nhân viên thiết kế thực hiện công việc;
Quản lý và nhắc nhở các nhân viên làm việc và sinh hoạt chung theo đúng Nội quy tại TTTK và Thư Viện Vật Liệu;
Quản lý - sắp xếp Thư Viện Vật Liệu/ dữ liệu online của Thư Viện/ Nhà Cung Cấp; liên hệ với các Nhà Cung Cấp liên tục update Catalouges/ mẫu vật liệu mới nhất cho Thư Viện Vật Liệu;
Xử lý sơ bộ các vấn đề liên quan đến thiết bị: máy in, máy photo, các máy vi tính và các máy móc khác trong phòng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong vị trí Thư ký, Trợ lý cho GĐ hoặc Trưởng phòng
Kinh nghiệm quản lý hồ sơ, dữ liệu;
Kinh nghiệm quản lý nhân sự.
Tại AA Corporation Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT,... theo luật quy định.
Teambuilding, events,...
Các chế độ phúc lợi khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại AA Corporation Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI