Tuyển Hành chính AA Corporation Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 199C Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho PGĐ. Thiết kế.

Phụ trách và phối hợp với các phòng Ban nội bộ để thực hiện các công việc về Hành chính của Trung Tâm Thiết Kế (TTTK).

Tổ chức, lưu trữ, quản lý hồ sơ, dữ liệu theo quy trình ISO của Công ty;

Quản lý hồ sơ, dữ liệu chấm công của Nhân sự.

Theo sát Workflow, hỗ trợ nhân viên thiết kế thực hiện công việc;

Quản lý và nhắc nhở các nhân viên làm việc và sinh hoạt chung theo đúng Nội quy tại TTTK và Thư Viện Vật Liệu;

Quản lý - sắp xếp Thư Viện Vật Liệu/ dữ liệu online của Thư Viện/ Nhà Cung Cấp; liên hệ với các Nhà Cung Cấp liên tục update Catalouges/ mẫu vật liệu mới nhất cho Thư Viện Vật Liệu;

Xử lý sơ bộ các vấn đề liên quan đến thiết bị: máy in, máy photo, các máy vi tính và các máy móc khác trong phòng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành quản trị văn phòng hoặc các ngành khác có liên quan.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong vị trí Thư ký, Trợ lý cho GĐ hoặc Trưởng phòng

Kinh nghiệm quản lý hồ sơ, dữ liệu;

Kinh nghiệm quản lý nhân sự.

Tại AA Corporation Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thỏa thuận tùy vào năng lực và kinh nghiệm

BHXH, BHYT,... theo luật quy định.

Teambuilding, events,...

Các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AA Corporation Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin