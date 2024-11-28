Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH WINTOK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 117A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phụ trách các công việc hàng ngày của Idol, dốc toàn lực định vị và đào tạo Idol theo hệ thống

Hỗ trợ Idol chuẩn bị công việc trước live, chuẩn bị và xử lý các tình huống phát sinh khẩn cấp trong live và sau live...

Chỉ đạo hướng dẫn nội dung live, quy trình , doanh thu quà tặng và các phương diện có liên quan cho Idol, liên tục theo sát và tối ưu hóa

Theo dõi việc trình độ và thái độ quản lí user của Idol, đồng thời giám sát , chỉ đạo và hỗ trợ

Phối hợp với quản lí cấp trên để quản lí đội ngũ, bố trí trò chơi. Phiên dịch tất cả các văn bản trong đội ngũv

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm TIK TOK giải trí từ 1 năm kinh nghiệm

Có thể nói tiếng Việt và tiếng Trung, với khả năng dịch cả khẩu ngữ và văn bản

Ngoại hình tốt, phản ứng nhanh nhạy, có khả năng giao tiếp tốt, tổ chức và điều phối công việc tốt.

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

Chịu khó, kiên nhẫn, có trách nhiệm, tinh tế, hoạt bát và vui vẻ, có tinh thần đồng đội, khả năng chịu áp lực tốt.

Ưu tiên độ tuổi từ 22 - 30 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH WINTOK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn: 10-16 triệu, thỏa thuận cụ thể tùy thuộc vào kinh nghiệm của ứng viên

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến

Môi trường ưu tiên phát triển con người, được đề xuất và lắng nghe ý kiến

Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn

Chế độ phúc lợi hấp dẫn

Hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WINTOK

