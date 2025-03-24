Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 19 Triệu

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 19 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB

Trợ lý tiếng Trung

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB

Mức lương
13 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 19 đường 53A (khu Villa Hà Đô), Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 13 - 19 Triệu

Phiên dịch cho chuyên gia người Đài Loan / Trung Quốc với nhân viên người Việt
Biên phiên dịch các văn bản Trung - Việt hoặc Việt - Trung
Hỗ trợ sắp xếp lịch trình công việc, một số công việc hành chính cho nhóm dự án
Thực hiện các báo cáo dữ liệu theo yêu cầu
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 13 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung lưu loát
Biết sử dụng tin học văn phòng, thành thạo excel
Ưu tiên có kinh nghiệm marketing
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB

CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19 đường số 53A, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-tieng-trung-thu-nhap-13-19-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job339829
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN
Hạn nộp: 22/11/2025
Bắc Ninh Còn 56 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 34 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WAGON
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH WAGON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH WAGON
Hạn nộp: 12/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 16 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẮC TÍN
Hạn nộp: 22/11/2025
Bắc Ninh Còn 56 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 34 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WAGON
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH WAGON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH WAGON
Hạn nộp: 12/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 16 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI HẢO QUẢ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI HẢO QUẢ
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH FIREWOOD TRADE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH FIREWOOD TRADE
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty Cổ phần Care vn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Care vn
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIA AVERY
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y SINH HUANG LIANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y SINH HUANG LIANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TAM NHÂN HÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TAM NHÂN HÀNH
18 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG AVERY SEVEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG AVERY SEVEN
15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH VINMV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH VINMV
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH AZG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH AZG VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOBST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH LOBST
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH WUKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH WUKONG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ HOLO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ HOLO
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THẾ GIỚI TRẺ SHIQINGHUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THẾ GIỚI TRẺ SHIQINGHUI
17 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM
16 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ ALMIGHTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ ALMIGHTY
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty TNHH TIN HỌC NGÔI SAO LỚN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH TIN HỌC NGÔI SAO LỚN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty TNHH Công Trình Xây Dựng Trung Liên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công Trình Xây Dựng Trung Liên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH CROSS EASE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CROSS EASE VIỆT NAM
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM Pro Company
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH FLEX FILMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH FLEX FILMS
25 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y SINH HUANG LIANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y SINH HUANG LIANG
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ETREEGO VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ETREEGO VIET NAM
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH SCT SUPPLY CHAIN (VIETNAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SCT SUPPLY CHAIN (VIETNAM)
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm