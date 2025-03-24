Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 19 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB
Mức lương
13 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 19 đường 53A (khu Villa Hà Đô), Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 13 - 19 Triệu
Phiên dịch cho chuyên gia người Đài Loan / Trung Quốc với nhân viên người Việt
Biên phiên dịch các văn bản Trung - Việt hoặc Việt - Trung
Hỗ trợ sắp xếp lịch trình công việc, một số công việc hành chính cho nhóm dự án
Thực hiện các báo cáo dữ liệu theo yêu cầu
Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 13 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Trung lưu loát
Biết sử dụng tin học văn phòng, thành thạo excel
Ưu tiên có kinh nghiệm marketing
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
