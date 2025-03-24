Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN DIGITAL COMMERCE HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 19 Triệu

Phiên dịch cho chuyên gia người Đài Loan / Trung Quốc với nhân viên người Việt

Biên phiên dịch các văn bản Trung - Việt hoặc Việt - Trung

Hỗ trợ sắp xếp lịch trình công việc, một số công việc hành chính cho nhóm dự án

Thực hiện các báo cáo dữ liệu theo yêu cầu

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên