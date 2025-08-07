Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH TUYẾT HOA YOUTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 424 Vĩnh Khánh, Phường 8, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Hỗ trợ giao tiếp, phiên dịch tiếng Trung trong công việc hàng ngày.

Hỗ trợ sắp xếp công việc, theo dõi lịch trình và nhắc nhở.

Trợ lý trực tiếp cho cấp quản lý người Trung Quốc hoặc bộ phận sử dụng tiếng Trung.

Thực hiện các công việc hành chính, hỗ trợ theo yêu cầu khác.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung tốt (nghe – nói – đọc – viết).

Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp.

Có khả năng chịu áp lực cao, làm việc trong môi trường tốc độ và cường độ lớn.

Trung thực, trách nhiệm, có tinh thần làm việc nhóm

Khi có nhu cầu nghỉ phép, phải báo sếp và cần xin phép trước.

Tại CÔNG TY TNHH TUYẾT HOA YOUTH Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương cơ bản cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

2. Cơ hội thăng tiến trong công việc.

3. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

4. Được tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TUYẾT HOA YOUTH

