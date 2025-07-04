Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ETREEGO VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 86 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Hỗ trợ Quản lý Dự án trong việc lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện các dự án.

+ Theo dõi tiến độ của dự án và cập nhật tình hình cho Quản lý Dự án.

Quản lý Tài liệu và Thông tin:

+ Quản lý và duy trì hồ sơ dự án, bao gồm các tài liệu, hợp đồng và báo cáo.

+ Đảm bảo tất cả các tài liệu dự án được cập nhật và lưu trữ một cách chính xác.

Liên lạc và Giao tiếp:

+ Làm đầu mối liên lạc giữa các bên liên quan trong dự án, bao gồm khách hàng, nhà thầu và đội ngũ dự án.

+ Tổ chức và tham gia các cuộc họp dự án, ghi chép biên bản cuộc họp và phân phối thông tin cho các bên liên quan.

+ Dịch tài liệu (công văn, hợp đồng, giấy tờ liên quan, ...) từ Tiếng Trung sang Tiếng Việt và ngược lại.

+ Hỗ trợ Phiên dịch trong các cuộc họp nội bộ, cuộc họp với đối tác, khách hàng.

Quản lý Lịch trình và Tiến độ:

+ Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và điều chỉnh lịch trình dự án.

+ Theo dõi các mốc thời gian quan trọng và đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ.

Giải quyết Vấn đề:

+ Hỗ trợ trong việc xác định và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

+ Đưa ra các đề xuất cải tiến và biện pháp khắc phục khi cần thiết.

Hỗ trợ Giám đốc dự án xử lý các công việc hàng ngày, đảm bảo việc truyền tải thông tin từ cấp trên và cấp dưới một cách kịp thời và hiệu quả.

Một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng/ Giám đốc.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 25 tuổi trở lên.

Đã tốt nghiệp Đại học/ Cao Đẳng các chuyên ngành liên quan tiếng Trung.

Thành thạo các kĩ năng tiếng Trung. (Nghe, nói, đọc, viết)

Biết thêm tiếng Anh là một lợi thế.

Đã có từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tác phong chuyên nghiệp, trung thực, có tinh thần học hỏi, cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH ETREEGO VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 20 triệu trở lên tùy thuộc vào khả năng, kinh nghiệm của ứng viên.

Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội phát triển cùng công ty nước ngoài đang mở rộng.

Chế độ đãi ngộ, BHXH, lương thưởng cạnh tranh.

Thời gian làm việc từ thứ 02 – thứ 06, 08:30 – 17:30.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ETREEGO VIET NAM

