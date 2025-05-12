Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THẾ GIỚI TRẺ SHIQINGHUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu

Mức lương 17 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 728 Võ Văn Kiệt, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

- Phụ trách biên - phiên dịch giữa Sếp / Chủ quản trong các cuộc họp, công việc hàng ngày

- Soạn thảo văn bản, theo dõi tiến độ, chỉ đạo công việc

- Phiên dịch các giấy tờ/ văn nói ( Trung - Việt / Việt - Trung)

- Hỗ trợ chấm công, hướng dẫn cho bộ phận Nhân viên

- Quản lý, giải quyết các vấn đề phát sinh tại Công ty.

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính nữ từ 18-27 tuổi

Thông thạo tiếng Trung, nghe, nói, đọc, viết

Thành thạo tin học văn phòng, làm bảng biểu và hình ảnh

Năng lực biểu đạt tốt và tư duy logic

Siêng năng, chịu khó học hỏi và lắng nghe

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THẾ GIỚI TRẺ SHIQINGHUI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : 17 triệu - 22 triệu

- Lương cơ bản 13 triệu + (Phụ cấp ca đêm 5 triệu) + Phụ cấp đi lại 1 triệu + Phụ cấp ăn uống 1 triệu + Chuyên cần 2 triệu

- Thử việc nhận 85% mức lương đã bao gồm phụ cấp

- Du lịch hàng năm, thưởng quý theo năng lực

- Khi vào chính thức sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

- Công ty làm việc thoải mái không gò bó, trẻ trung, năng lượng

Địa chỉ: 728 Võ văn kiệt , Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THẾ GIỚI TRẺ SHIQINGHUI

