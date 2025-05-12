Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THẾ GIỚI TRẺ SHIQINGHUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THẾ GIỚI TRẺ SHIQINGHUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THẾ GIỚI TRẺ SHIQINGHUI
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THẾ GIỚI TRẺ SHIQINGHUI

Trợ lý tiếng Trung

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THẾ GIỚI TRẺ SHIQINGHUI

Mức lương
17 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 728 Võ Văn Kiệt, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

- Phụ trách biên - phiên dịch giữa Sếp / Chủ quản trong các cuộc họp, công việc hàng ngày
- Soạn thảo văn bản, theo dõi tiến độ, chỉ đạo công việc
- Phiên dịch các giấy tờ/ văn nói ( Trung - Việt / Việt - Trung)
- Hỗ trợ chấm công, hướng dẫn cho bộ phận Nhân viên
- Quản lý, giải quyết các vấn đề phát sinh tại Công ty.

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính nữ từ 18-27 tuổi
Thông thạo tiếng Trung, nghe, nói, đọc, viết
Thành thạo tin học văn phòng, làm bảng biểu và hình ảnh
Năng lực biểu đạt tốt và tư duy logic
Siêng năng, chịu khó học hỏi và lắng nghe

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THẾ GIỚI TRẺ SHIQINGHUI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : 17 triệu - 22 triệu
- Lương cơ bản 13 triệu + (Phụ cấp ca đêm 5 triệu) + Phụ cấp đi lại 1 triệu + Phụ cấp ăn uống 1 triệu + Chuyên cần 2 triệu
- Thử việc nhận 85% mức lương đã bao gồm phụ cấp
- Du lịch hàng năm, thưởng quý theo năng lực
- Khi vào chính thức sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
- Công ty làm việc thoải mái không gò bó, trẻ trung, năng lượng
Địa chỉ: 728 Võ văn kiệt , Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THẾ GIỚI TRẺ SHIQINGHUI

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THẾ GIỚI TRẺ SHIQINGHUI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THẾ GIỚI TRẺ SHIQINGHUI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 182/15 Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

