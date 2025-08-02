Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 329B Hồ Văn Tắng, ấp Cây Da, Tân Phú Trung, Củ Chi, Thành phố Biên Hòa

Trợ lý tiếng Trung

Hỗ trợ quản lý trong việc điều hành, giám sát, theo dõi đôn đốc các phòng ban bộ phận trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ.

Phiên dịch cho quản lý trong công tác đối nội, đối ngoại, quan hệ giao dịch với khách hàng, đối tác, phiên dịch tại hiện trường kho

Hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên kho thao tác trên hệ thống

Làm báo cáo tổng hợp kết quả công việc cho quản lý

Thực hiện các công việc khách theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo tiếng Trung (kỹ năng nghe - nói)

Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng

Tin học văn phòng thành thạo

Kỹ năng làm báo cáo, xử lý số liệu

Có thể làm việc tăng ca

Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thoả thuận theo năng lực kinh nghiệm (12 – 18M)

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động

Lương tháng 13

Liên hoan bộ phận hàng quý

Du lịch hoặc team building hàng năm

Được đào tạo, làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK

