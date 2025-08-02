Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: 329B Hồ Văn Tắng, ấp Cây Da, Tân Phú Trung, Củ Chi, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Hỗ trợ quản lý trong việc điều hành, giám sát, theo dõi đôn đốc các phòng ban bộ phận trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ.
Phiên dịch cho quản lý trong công tác đối nội, đối ngoại, quan hệ giao dịch với khách hàng, đối tác, phiên dịch tại hiện trường kho
Hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên kho thao tác trên hệ thống
Làm báo cáo tổng hợp kết quả công việc cho quản lý
Thực hiện các công việc khách theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tiếng Trung (kỹ năng nghe - nói)
Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng
Tin học văn phòng thành thạo
Kỹ năng làm báo cáo, xử lý số liệu
Có thể làm việc tăng ca
Chịu được áp lực công việc
Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng
Tin học văn phòng thành thạo
Kỹ năng làm báo cáo, xử lý số liệu
Có thể làm việc tăng ca
Chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: thoả thuận theo năng lực kinh nghiệm (12 – 18M)
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động
Lương tháng 13
Liên hoan bộ phận hàng quý
Du lịch hoặc team building hàng năm
Được đào tạo, làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động
Lương tháng 13
Liên hoan bộ phận hàng quý
Du lịch hoặc team building hàng năm
Được đào tạo, làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI