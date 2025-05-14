Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam

Trợ lý tiếng Trung

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 2 thương mại, Tháp A thuộc chung cư the CBD

- 125 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Hỗ trợ cấp trên trong công việc đối nội, đối ngoại, quản lý kinh doanh và các công việc hàng ngày
- Lập báo cáo kết quả định kỳ cho giám đốc hoặc trưởng phòng ban công ty
- Trợ lý và Biên phiên dịch thông tin giữa Ban lãnh đạo và nhân viên các phòng ban
- Theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện công việc liên quan đến nhân sự, ngân sách của công ty
- Đại diện cho giám đốc đưa ra quyết định trong quyền hạn hoặc thay mặt khi giám đốc vắng mặt.
- Thực hiện các công việc khác theo tính chất từng phòng ban và theo bố trí của lãnh đạo
- Hoàn thành các công việc khác mà cấp trên giao phó

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chuyên ngành tiếng Trung
- Thông thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết (có bằng HSK cấp 5 hoặc 6 là lợi thế)
- Có kinh nghiệm quản lý, đối ngoại
- Am hiểu lễ nghi thương mại, cẩn thận, tỉ mỉ. Tư duy nhạy bén, có khả năng lĩnh hội và thực hiện tốt yêu cầu của lãnh đạo. Chủ động, có thể làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
- Kinh nghiệm làm việc 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương: 12.000.000 - 15.000.000 VND
-BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
-Chế độ thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ
-Phụ cấp tiền cơm, phụ cấp chuyển cần
-Thời gian thử việc: 2 tháng
-Thời gian làm việc: 9h-18h từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ trưa 1 tiếng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 thương mại, Tháp A thuộc Tòa nhà The CBD - 125 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-tieng-trung-thu-nhap-12-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job358414
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WAGON
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH WAGON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH WAGON
Hạn nộp: 12/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 16 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MASTER MINDS VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MASTER MINDS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH MASTER MINDS VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Renrui Việt Nam
Tuyển Customer Experience Renrui Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu
Renrui Việt Nam
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HAPAS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
HAPAS VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ GLOBAL DOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GDT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH WAGON
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH WAGON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH WAGON
Hạn nộp: 12/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN THÔNG MINH CHIJUN
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 16 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MASTER MINDS VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MASTER MINDS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH MASTER MINDS VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH GOW AI TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH GOW AI TECHNOLOGY
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ZOBO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ZOBO
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH A.G. INTERNATIONAL LOGISTICS (VIETNAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH A.G. INTERNATIONAL LOGISTICS (VIETNAM)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CTY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MOBELL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CTY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MOBELL
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung THAI HOA SERVICE COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 22 Triệu THAI HOA SERVICE COMPANY LIMITED
10 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI HẢO QUẢ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO ĐẠI HẢO QUẢ
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Media Avery Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Media Avery Company Limited
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN SƯƠNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH BEST EXPRESS (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH BEST EXPRESS (VIỆT NAM)
12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÁ VOI LAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CÁ VOI LAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH VINMV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH VINMV
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ORRO HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH ORRO HOME
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty TNHH Công Trình Xây Dựng Trung Liên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công Trình Xây Dựng Trung Liên
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM FV
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ Zheng Da Việt Nam
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN A LIST GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN A LIST GLOBAL
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH KHO VẬN FASTOCK
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀNG (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀNG (VIỆT NAM)
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH XNK HAIR HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH XNK HAIR HOUSE
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG EDSON (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 27 Triệu CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG EDSON (VIỆT NAM)
20 - 27 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty TNHH Yung Chang Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Yung Chang Việt Nam
8.5 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH NAYUE COSMETICS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH NAYUE COSMETICS VIETNAM
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH KINGDEN TRADING
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty Cổ Phần Tập đoàn Gia Định làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu Công ty Cổ Phần Tập đoàn Gia Định
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH JOYCO RETAIL OPERATIONS
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung BMB&A JSC. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu BMB&A JSC.
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý tiếng Trung AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm