Tuyển Trợ lý tiếng Trung Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2 thương mại, Tháp A thuộc chung cư the CBD - 125 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Hỗ trợ cấp trên trong công việc đối nội, đối ngoại, quản lý kinh doanh và các công việc hàng ngày

- Lập báo cáo kết quả định kỳ cho giám đốc hoặc trưởng phòng ban công ty

- Trợ lý và Biên phiên dịch thông tin giữa Ban lãnh đạo và nhân viên các phòng ban

- Theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện công việc liên quan đến nhân sự, ngân sách của công ty

- Đại diện cho giám đốc đưa ra quyết định trong quyền hạn hoặc thay mặt khi giám đốc vắng mặt.

- Thực hiện các công việc khác theo tính chất từng phòng ban và theo bố trí của lãnh đạo

- Hoàn thành các công việc khác mà cấp trên giao phó

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chuyên ngành tiếng Trung

- Thông thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết (có bằng HSK cấp 5 hoặc 6 là lợi thế)

- Có kinh nghiệm quản lý, đối ngoại

- Am hiểu lễ nghi thương mại, cẩn thận, tỉ mỉ. Tư duy nhạy bén, có khả năng lĩnh hội và thực hiện tốt yêu cầu của lãnh đạo. Chủ động, có thể làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

- Kinh nghiệm làm việc 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương: 12.000.000 - 15.000.000 VND

-BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

-Chế độ thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ

-Phụ cấp tiền cơm, phụ cấp chuyển cần

-Thời gian thử việc: 2 tháng

-Thời gian làm việc: 9h-18h từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ trưa 1 tiếng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam

