Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu

Mức lương 16 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Gia Phú, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

Phiên dịch theo yêu cầu của cấp trên đề ra.

Tuyển dụng nhân sự, sắp xếp, đào tạo.

Quản lý hiệu suất làm việc các phòng ban, đội nhóm.

Sắp xếp, xử lý công việc theo các yêu cầu của cấp trên. Ưu tiên có kỹ năng quản lý.

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu biết về các nền tảng thương mại điện tử.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương TB: 16tr - 25tr

Phụ cấp cơm trưa

Thưởng Chuyên Cần

Thưởng Trách nhiệm, hiệu suất công việc

Được đào tạo làm quản lý

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM

