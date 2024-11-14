Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 20 Đường 2C, KP2, Phường Phú Mỹ, Quận 7

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Phiên dịch, dịch thuật các hợp đồng, văn bản theo yêu cầu.
Trợ giúp TGĐ trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.
Tham mưu cho TGĐ trong công việc điều hành, quản lý công việc công ty và các chiến lược, dự án kinh doanh.
Phiên dịch và báo cáo công việc cho BGĐ tại hiện trường dự án.
Đi công tác tại các dự án trong và ngoài nước khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH các chuyên ngành liên quan.
Thành thạo giao tiếp tiếng Trung (ưu tiên ứng viên biết giao tiếp tiếng anh)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng xây dựng, kỹ thuật. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Ưng viên nam/nữ từ 22-35 tuổi và có khả năng đi công tác trong nước/ngoài nước.
Phỏng vấn phù hợp, nhận việc ngay.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 12 triệu - 25 triệu, thỏa thuận theo năng lực.
Chế độ tăng lương định kỳ hàng năm.
Thưởng lễ, tết, thưởng KPI
Tham gia BHXH, công đoàn đầy đủ theo quy định.
Môi trường làm việc năng động, thoải mái.
Công ty hỗ trợ cơm trưa văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 đường 2C, khu phố 2, P. Phú Mỹ, Q.7, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

