Tuyển Hành chính NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 424 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Hỗ trợ điều hành hoạt động hàng ngày của CEO:

Chuyển tải các quyết định của TGĐ xuống cho các bộ phận trong công ty;

Theo dõi và cập nhật thông tin về các dự án, kế hoạch đưa ra từ văn phòng TGĐ, kip thời phát hiện các sự cố, các mốc tiến độ dự án không được hoàn thanh đúng thời hạn và phân tích nguyên nhân, báo cáo TGĐ và các khối phòng ban.

Đảm bảo TGĐ có đầy đủ tài liệu, thông tin trước mỗi cuộc họp, sự kiện quan trọng:

Tổng hợp tài liệu từ các bộ phận để trình ký và lên lịch trình bày các đề xuất trình ký (khi cần);

Phụ trách đảm nhận một số các dự án theo yêu cầu của TGĐ;

Trợ giúp TGĐ trong việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ chiến lược với đối tác, tư vấn, nhà cung cấp khi được yêu cầu;

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Thương mại, hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Cấp bậc: tương đương Trưởng phòng

- Kinh nghiệm:

Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm vị trí trưởng phòng trở lên/trợ lý cấp cao, ưu tiên ứng viên đã từng làm trong lĩnh vực bán lẻ, thương mại điện tử hoặc chuỗi cung ứng.

Kinh nghiệm làm việc với các dự án quản lý vừa, có khả năng điều phối và giám sát công việc ở mức độ chi tiết.

- Kỹ năng:

EQ tốt

Khả năng giao tiếp tốt

Kỹ năng tiếng Anh (giao tiếp, thuyết trình và viết báo cáo): tốt

Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc khoa học.

Khả năng phân tích dữ liệu, xử lý thông tin chi tiết để hỗ trợ ra quyết định.

Tính cách và thái độ:

Tận tâm, cam kết, làm việc có kết quả, học hỏi

Khiêm nhường, tư duy tích cực

- Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực;

- Chế độ tăng lương hàng năm, chế độ thưởng ESOP (dài hạn);

- Chế độ ăn trưa, ăn giữa giờ, phụ cấp điện thoại, chế độ ngày phép năm ;

- Thưởng tháng - quý, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13 ...;

- Chế độ du lịch hàng năm và các chương trình, sự kiện văn hóa của công ty ;

- Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ...;

- Chế độ quà cho con em CBNV: Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, Noel

- Chế độ mua hàng ưu đãi cho CBNV, miễn phí khu vui chơi cho con em CBNV;

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao chuyên môn và phát triển cá nhân;

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn;

- Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà sách.

